Definido recorrido de marchas docentes en Coyhaique y Puerto Aysén, este jueves 15 de mayo, en el marco del paro nacional

En el marco del Paro Nacional Docente de 24 horas para este jueves 15 de mayo, el Colegio de Profesoras y Profesores Regional Aysén, informó los recorridos de las marchas en las que se manifestarán por la rápida tramitación de su agenda.

Aysén.- El recorrido en Coyhaique comenzará a las 12.00 horas desde la Casa del Profesor ubicada en Errázuriz 235 hasta la Delegación Presidencial, mientras que en Puerto Aysén también será a partir de las 12.00 horas desde la Casa del Profesor en Caupolicán esquina Carrera, hasta la Delegación Presidencial.

El Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, recordó que el llamado a Paro por 24 horas, es en el contexto de la negociación de su denominada “Agenda Corta” con el Ministerio de Educación, la que no ha tenido la urgencia y celeridad necesaria. El líder gremial docente agregó “son seis puntos de gran importancia para el profesorado como son: Titularidad, Carrera Docente, Agobio laboral, Violencia, Agresiones, Profesor Jefe, la Educación Pública que está con muchísimos problemas, y el calendario escolar con pertinencia regional y no todo centralizado desde Santiago”, entre otros.

El objetivo de este Paro para Aguilar es “que las autoridades entiendan que para el Profesorado estos temas son importantes. Este paro y movilización es una demostración a las autoridades que el profesorado está dispuesto a luchar por aquellas urgencias que tenemos y que requiere la educación chilena”. El Presidente del Colegio de Profesores, aclaró que “por supuesto no están todos los temas que afectan a la educación chilena, los que también se seguirán trabajando en simultáneo con esta Agenda Corta, no se agota todo en ella. Pero estos seis puntos son urgentes y tienen que tener respuestas prontas, esto no puede pasar más allá de junio o julio, son temas que requieren soluciones y si no hay respuestas, pasaremos a otra fase de movilización, esperamos que con este Paro de 24 horas, las autoridades recapaciten, reaccionen y tengamos respuestas concretas a cada uno de los seis puntos”.