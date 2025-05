Diputados de la zona sur austral solicitan extender y aumentar monto del subsidio eléctrico

Los parlamentarios demandan que el Senado y el Ejecutivo prioricen la cobertura energética en zonas aisladas como Los Lagos y Aysén.

Valparaíso.- Los diputados de oposición Mauro González (RN), representante de la región de Los Lagos, y Marcia Raphael (RN), de la región de Aysén, instaron al Senado y al Ejecutivo a acelerar la aprobación del proyecto que amplía el subsidio eléctrico. La propuesta, que busca extender la cobertura de 1,8 millones a 4,7 millones de hogares, es clave para las regiones más extremas del país, donde los altos costos energéticos afectan directamente la calidad de vida.

“En Los Lagos, las familias enfrentan desafíos energéticos que van más allá de la comodidad; es una cuestión de sobrevivencia. Este subsidio puede ser la solución para miles de hogares que lidian con tarifas desproporcionadas en medio de condiciones climáticas adversas”, señaló el diputado Mauro González, haciendo un llamado a la responsabilidad legislativa.

En esa línea, el legislador agregó: “No podemos permitir que las regiones extremas sigan siendo postergadas. Este proyecto debe ser una prioridad y no solo una promesa. Insto al Senado y al Ejecutivo a garantizar que esta iniciativa avance rápidamente en beneficio de quienes más lo necesitan”.

Por su parte, la diputada Marcia Raphael enfatizó la crítica situación de su región y lo crucial para el desarrollo de esta la extensión de los beneficios estatales.

“En Aysén, el alto costo de la energía limita el desarrollo de nuestras comunidades. Es inaceptable que en pleno siglo XXI existan hogares que deben elegir entre pagar por la electricidad o cubrir otras necesidades básicas”, sostuvo Raphael, resaltando la urgencia de la medida.

Además, la parlamentaria indicó: “Este subsidio no es un lujo, es una herramienta esencial para garantizar la equidad territorial. La discusión inmediata debe ser una señal clara de que las regiones extremas importan y no serán olvidadas por el centralismo”.

Ambos legisladores reiteraron la importancia de que el Senado dé prioridad al proyecto, para que esta política pública beneficie a las zonas más aisladas del país.