Diputado Calisto y Fundación impulsan creación de Mesa Regional de Fibromialgia

El legislador se reunió con la Fundación Regional de Fibromialgia, Dolor Crónico y Terapias Complementarias.

Coyhaique.- El diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con representantes de la Fundación Regional de Fibromialgia, Dolor Crónico y Terapias Complementarias, instancia en la cual hicieron un llamado al Gobierno para crear una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de Salud para tratar las implicancias de esta condición crónica en la Región.

Según el diputado Calisto, “esta es una situación compleja porque afecta a muchas personas en nuestra región y por eso hemos tomado un acuerdo de poder impulsar la creación de la Mesa Regional de Fibromialgia para que el Servicio de Salud Aysén, a nivel regional, pueda abordar este tema de manera integral”.

“Por ejemplo, dándole prioridad en las atenciones, en las horas médicas, en las horas kinesiológicas, en las horas de los psicólogos, de todas las especialidades que ellos requieren. Lamentablemente, y quiero recalcar esto, muchas veces las autoridades no entienden lo que significa la fibromialgia, no entienden la cantidad de personas que viven con esta patología, lo que significa estar con un dolor permanente las 24 horas del día”, señaló Calisto.

El legislador agregó que “es fundamental que podamos implementar una Mesa para que a nivel local esto se complemente con la ley que se aprobó en el Congreso, pero que lamentablemente hoy día no ha tenido una bajada concreta en los territorios y por eso nosotros creemos que esta Mesa Técnica para poder abordar el tema de las horas médicas, para que exista una unidad especialista para atender a los pacientes con fibromialgia, se aplique en el territorio. Así que vamos a seguir apoyando a la Fundación, que es regional, que hay integrantes de Puerto Aysén, de Coyhaique, de toda la región y que esperamos siga creciendo”.

Finalmente, Francisca Ronda, presidenta de la Fundación Regional de Fibromialgia, Dolor Crónico y Terapias Complementarias, “hoy día nos encontramos con nuestro parlamentario, nuestro diputado Calisto, para que nos pueda apoyar en todas las gestiones que necesitamos, tanto en la salud, y a nivel nacional y también en todas las instancias que necesitamos con los especialistas, también a ver si nos puede colaborar en el intersector”.