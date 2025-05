Corfo Aysén y CChC desarrollaron jornada de asistencia técnica para emprendedores regionales

Se resolvieron dudas y se difundieron mecanismos de financiamiento disponibles para pymes locales.

Coyhaique.- “Tengo una idea y no sé a qué recursos del Estado acceder para poder financiar mi proyecto”. Esta fue la inquietud que motivó la realización de una jornada informativa organizada por Corfo y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para emprendedores de la región.

La actividad forma parte del trabajo colaborativo entre ambas entidades, que buscan fortalecer las alianzas público-privadas, promover la innovación y facilitar el acceso a herramientas que movilicen la inversión regional.

A través de su presidente, la CChC sede Coyhaique destacó que la iniciativa no estuvo dirigida exclusivamente al sector construcción, sino que se abrió a todas las personas interesadas en desarrollar proyectos de inversión. “Nuestro compromiso está con la alianza público-privada, a que trabajemos en conjunto para que las instituciones del Estado puedan acudir y apoyar, y nosotros como gremio también”, señaló Pablo Carrasco.

Desde la CChC valoraron el impacto de los instrumentos de Corfo en un contexto de indicadores económicos desfavorables. En ese sentido, Carrasco subrayó la importancia de actuar colectivamente “Debe ser una responsabilidad compartida avanzar en cómo crecemos y en cómo empezamos a generar más recursos, ideas y alternativas que nos permitan ir saliendo de esto”.

Durante la jornada, profesionales de Corfo presentaron las principales líneas de apoyo disponibles, como los programas Semilla Inicia y Semilla Expande, orientados a emprendimientos en etapa temprana; y otras herramientas como el DFL15 y Desarrolla Inversión, enfocadas en potenciar la productividad. También se destacaron instrumentos como Innova Región, Súmate a Innovar y el Programa de Difusión Tecnológica, pensados para proyectos que incorporan innovación y sostenibilidad como ejes centrales.

Estos conceptos —innovación y sostenibilidad— son pilares estratégicos en la labor de Corfo en la región de Aysén. Así lo afirmó el director de la institución, Humberto Marín Leiva. “Desde Corfo, cuando hablamos de innovación y tecnología, no nos referimos solamente a maquinaria o infraestructura, sino también a la llamada tecnología blanda, es decir, a los espacios de creatividad y modelos de gestión que permiten mejorar significativamente los procesos”.

El director enfatizó que regiones como Aysén requieren con urgencia aplicar modelos sostenibles de desarrollo económico, dado que se trata de un territorio “tremendamente sensible a los efectos medioambientales”. Por ello, añadió, “se requiere un modelo de intervención de triple impacto, que integre lo económico, lo medioambiental y lo social”.

WOODEN LOOP: CREATIVIDAD LOCAL

En la jornada también se presentó el proyecto “Wooden Loop: The touch of nature”, desarrollado por la empresa regional Trazosur con financiamiento de Corfo. Se trata de una madera texturizada, de múltiples usos y fácil instalación, cuyo lanzamiento al mercado está previsto para fines de 2025.

Nicole Vernal, arquitecta de Trazosur, explicó cómo el apoyo de Corfo fue clave para avanzar en el desarrollo del producto. “Corfo ha sido una institución muy importante para nosotros y para el ecosistema regional. Gracias al financiamiento, mejoramos el equipamiento del taller con nuevas maquinarias, lo que nos permitió perfeccionar tanto el producto como los procesos asociados. Además, contamos con personas capacitadas que nos orientaron en la definición de líneas estratégicas y en la generación de alianzas productivas, elementos vitales para consolidar un proyecto de este tipo”.

Actualmente, Corfo Aysén tiene tres convocatorias abiertas: Innova Región (hasta el 23 de junio) y Súmate a Innovar y Desarrolla Inversión (hasta el 30 de mayo). Para más detalles, acercarse a las oficinas de Corfo ubicadas en Simón Bolívar n° 262, Coyhaique.