Consejera Ponce solicitó informe sobre convenio de ProCultura con el Gobierno Regional anterior

La Consejera Regional Andrea Ponce solicitó, en el Pleno de la última sesión del Consejo Regional, informes sobre el convenio con la cuestionada fundación, para que se conozcan públicamente todos los detalles y la existencia o no de sumarios al respecto.

Coyhaique.- Finalizando la última sesión del Consejo Regional de Aysén, realizado el miércoles 14 de mayo de este año, la Consejera Regional de la Provincia de Coyhaique, Andrea Ponce Olivares, solicitó informes detallando el convenio entre el Gobierno Regional de Aysén y la fundación ProCultura, que alcanzó a firmarse, pero no a transferirse los recursos.

Andrea Ponce afirmó, “La administración anterior del Gobierno Regional propuso al Consejo Regional que se le aprobara a la Fundación ProCultura la cantidad de $ 1.673.356.000, para desarrollar el programa “Transferencia Programa de Apoyo a Familias de Zonas Rezagadas Provincia de los Glaciares”, lo que finalmente se logró por medio del acuerdo N° 6.216 de fecha 12 de abril de 2023. Afortunadamente, para nuestra Región de Aysén, la noticia de las irregularidades de la Fundación ProCultura, a nivel nacional, se conoció antes de que transfirieran los recursos y, por tanto, no se alcanzó a ejecutar, de lo contrario estaríamos lamentando un perjuicio financiero mayor al que ya estamos sufriendo por la deficiente gestión de los recursos regionales, recordando que nos mantuvimos durante los 4 años anteriores en el último puesto de ejecución en Chile”.

Entre los puntos que la Consejera Regional Ponce solicitó, están: conocer realmente en qué consistía el programa; a cuántas personas beneficiaría; cuántas personas se pretendía contratar para ejecutar el programa; cuál era la experiencia que se consideró relevante para elegir a la Fundación ProCultural y no a otra; de qué manera se contactó a esta fundación; cuántas reuniones de coordinación se realizaron para generar el programa y si estas se solicitaron a través de la plataforma de lobby como lo mandata la ley; si hay investigaciones sumarias.

“Considero muy relevante que sea pública toda esta información, ya que más allá de lo que arroje la investigación de la justicia, hay puntos que nos generan dudas o extrañeza, por ejemplo, ¿por qué se eligió la Fundación ProCultura para ejecutar este programa y no a Fosis? Fosis es un servicio público que tiene experiencia suficiente, la infraestructura necesaria y funcionarios públicos capacitados para ello. Por otro lado, ProCultura ni siquiera tenía relación previa con nuestra región y tampoco oficinas instaladas acá, lo cual nos da para pensar que tal vez ni siquiera tenían conocimientos de nuestra realidad regional, más aún de las dificultades y problemáticas de la Provincia de Capitán Prat o Provincia de Los Glaciares –como la llama el programa-, es decir, de Cochrane, Tortel, O´Higgins y sus localidades”.

“Finalmente, quiero lamentar que estamos siendo noticia por temas negativos, como la investigación a siete gobiernos regionales, entre los que se encuentra Aysén, por posible fraude al fisco, tentativa de fraude al fisco o fraude al fisco frustrado, lo cual sería un posible delito, que podría ser nuestro caso debido a la decisión del Gobierno Regional de la administración anterior”, mencionó Andrea Ponce.

En su intervención, Ponce solicitó que estos informes se presentaran en la Comisión de Seguimiento y Control del Consejo Regional, comisión pública en la cual pueden participar presencialmente los vecinos y que se transmite por redes sociales, lo cual fue acogido por el Gobernador Regional Marcelo Santana.