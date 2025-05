SERNAC fiscaliza a locales comerciales de servicios de telefonía e internet en la región

El objetivo de estas acciones fue verificar en terreno si las empresas están cumpliendo con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor y otras normas sectoriales. En caso de cualquier incumplimiento, el llamado es a reclamar a través de www.sernac.cl o llamando gratis al 800 700 100.

Aysén.- La Dirección Regional del SERNAC en Aysén fiscalizó diversos locales y tiendas comerciales que ofrecen servicios y productos de telefonía e internet en Puerto Aysén con el objetivo de verificar el estricto cumplimiento de los derechos de los y las personas consumidoras en la región.

“Como SERNAC nos interesa verificar que los derechos de las personas sean estrictamente respetados, recibiendo toda la información relevante, de forma veraz y oportuna, pero también deben actuar de manera profesional en la entrega del servicio y cumplir con las condiciones ofrecidas”, señaló la Directora Regional, Sandra Espinoza.

El objetivo principal de esta acción fue verificar el cumplimiento de la Ley del Consumidor en diversos aspectos fundamentales, como la información clara sobre precios y servicios; y que las promociones y ofertas se cumplan.

El llamado a las personas consumidoras es a comprar productos y contratar servicios sólo en el comercio establecido, pues es la única forma de poder exigir sus derechos en caso de cualquier problema. Finalmente, el llamado a las empresas es a ser profesionales y cumplir estrictamente con la Ley del Consumidor.

Respecto de los ingresos de los usuarios/as atendidos por el SERNAC en la región de Aysén el año 2024, el mercado de telecomunicaciones es el segundo más reclamado, con un 23,8% del total. En el caso de los servicios móviles, los consumidores se quejaron, principalmente, por las formalidades del contrato y la dificultad para ponerle término, mala calidad de la atención e información a los clientes recibida de parte de las compañías, inconvenientes de calidad técnica y problemas del servicio.

En caso de cualquier incumplimiento, el llamado es a reclamar en www.sernac.cl con su clave única, llamando gratis al 800 700 100 o de forma presencial en la oficina de la Dirección Regional de Aysén, ubicada en calle Presidente Ibáñez N°355, Coyhaique, de lunes a viernes entre 9 y 14 horas.

Tus derechos en telecomunicaciones

• Conocer precios y cobertura: Las empresas deben entregar esta información a través de sus canales de atención, incluidos sus sitios web.

• Comparar los precios y servicios: Las empresas deben disponer de mecanismos de comparación o de cotizadores de precios y planes.

• Contratar servicios individuales: Ninguna empresa podrá obligarte a contratar servicios que no desees.

• Conocer tu contrato y que se respete: Las empresas deben informar las condiciones ofrecidas y respetar el contrato.

• Recuperar tu saldo no utilizado: Antes de 180 días corridos desde su última recarga de prepago.

• Recuperar el número de tu plan: Dentro de 2 años desde el término del contrato, siempre que no sea por cuenta impaga. De ser así, el plazo es de 180 días.

• Mantener tu número telefónico: Cuando te cambias de compañía móvil o fija.

• Recibir descuentos e indemnizaciones: Por suspensión, alteración o interrupción del servicio telefónico, de internet y televisión pagada.

• Habilitar y deshabilitar el roaming internacional: Tú decides si deseas este servicio y no la empresa.

• Mantener tu servicio durante los reclamos: La empresa no puede suspender el servicio mientras no resuelva tu reclamo.

• Recibir respuesta en 5 días hábiles: En caso de no obtener respuesta o estar disconforme con esta.

• Terminar tu contrato en cualquier momento: Debiendo la compañía ejecutar la solicitud dentro del plazo de un día hábil.

• Reclamar dentro de 60 días hábiles: Infórmate en SUBTEL al 800 13 13 13 y en el SERNAC al 800 700 100.