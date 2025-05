Por quinto año consecutivo Edelaysen invita a emprendedoras de la región a postular a “Mujeres con Energía”

La empresa eléctrica capacitará con clases y talleres a mujeres que cuenten con un emprendimiento y quieran fortalecerlo.

Aysen.- Se abrieron las postulaciones para una nueva versión de “Mujeres con Energía”, programa de vinculación con la comunidad que Edelaysen impulsa desde 2021, con el propósito de impactar positivamente las vidas de emprendedoras del sur del país, gracias a la capacitación y la entrega de herramientas para fortalecer sus negocios.

A través de la Academia de Emprendimiento que la empresa ejecuta con apoyo del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) y el Instituto Profesional AIEP, se han formado hasta la fecha más de 1.250 mujeres, quienes reconocen el aporte del programa, destacando el impacto que ha significado para sus emprendimientos y sus vidas haber sido parte de esta iniciativa y compartir con mujeres de otras regiones y localidades con sueños y objetivos similares.

Yoana Castillo, una de las ganadoras de la versión anterior de la academia, con su emprendimiento de flores de cultivo al corte llamado “Pensamiento Patagón Coyhaique”, comentó su experiencia como partícipe de este programa agregando qué: “La academia nos sirvió muchísimo con el tema de hacer marketing, los videos, sobre todo uno que tiene un poquito de susto con esto de las cámaras y también ser más ordenados ya que uno como emprendedor no tiene ese enganche de ser ordenado con las cuentas ya que todo lo que llega uno lo destina o a la casa o a otro tipo de gastos por tanto esta academia me sirvió bastante”.

“No cabe duda que Mujeres con Energía es un programa que ha logrado posicionarse entre micro y pequeñas empresarias y trabajadoras de todas las edades, clientas de Edelaysen, que cada día se esfuerzan para trabajar y desarrollar sus ideas de negocio. Por esta razón estamos felices de iniciar un nuevo ciclo de este programa e invitamos a postular a todas las mujeres interesadas en ser parte de esta comunidad de emprendedoras”, destacó Yasna Vera, ejecutiva de relacionamiento de Edelaysen.

La octava Academia de Emprendimiento seleccionará, mediante postulación a clientas entre las regiones de Ñuble y Aysén, quienes podrán acceder a clases virtuales, con módulos de libre acceso, y clases magistrales. Las 26 alumnas que hayan destacado en sus calificaciones durante la academia de emprendedoras, serán reconocidas con premios de entre $1.000.000 o $500.000 de libre disposición según las bases.

¿Cómo participar?

Las interesadas deben ser clientas de la empresa eléctrica, en su domicilio particular o comercial y no ser necesariamente titular del servicio. Además, deben contar con iniciación de actividades en primera o segunda categoría. Pueden revisar las bases y completar el formulario de inscripción, ambos disponibles en el sitio web www.edelaysen.cl entre el 26 de mayo y el 8 de junio de 2025