Este viernes vence plazo para postular al Subsidio Habitacional para Sectores Medios

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recordó a la comunidad regional que sólo hasta el viernes 30 de mayo estarán abiertas las postulaciones al primer llamado nacional de este año del Subsidio para Sectores Medios (DS1), el cual se presenta como un importante apoyo económico para adquirir una vivienda nueva o usada o construir una en sitio propio.

Aysen.- Este beneficio está dirigido a familias de ingresos medios y medios bajos de todo el país, que no son propietarias de una vivienda, que tienen capacidad de ahorro y la posibilidad de complementar el valor de una vivienda con recursos propios o con un crédito hipotecario.

La información fue confirmada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, Paulina Ruz Delfín, quien indicó que las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de mayo a través de las diferentes vías de postulación que se han implementado para hacer más expedito el proceso.

“La primera opción es la postulación automática, que está dirigida a las personas que no fueron seleccionadas en el segundo llamado que se hizo en 2024. Ellos reciben una propuesta por correo electrónico o pueden hacerlo revisando directamente en el sitio web “Minvu Conecta” en minvuconecta.cl. Una segunda opción es la Postulación en línea, que se hace con clave única en la página web del Minvu www.minvu.cl y que es para postulantes de llamados previos que no aprobaron la propuesta de postulación automática o nuevos postulantes que no requieran acreditar una situación especial. Y en tercer lugar está la opción de postular Vía formulario de Atención Ciudadana, que está dirigida a quienes no puedan ser atendidos a través de postulación automática o en línea. El Llamado entonces es para que todas y todos los interesados hagan su postulación antes del viernes y aprovechen así este beneficio que en los últimos años ha permitido a muchas familias de la región acceder a su casa propia”, manifestó.

El subsidio DS1, para sectores medios, permite comprar una vivienda nueva o usada o construir una vivienda en sitio propio en sectores urbanos o rurales. Cuenta con tres tramos de postulación para acceder a la vivienda, la que en el caso de nuestra región pueden costar hasta 2.600 Unidad de fomento, es decir unos 100 millones de pesos, aproximadamente.

Entre los requisitos generales para postular, se cuentan:

 Tener mínimo 18 años.

 Contar con Cédula de Identidad Nacional. (Personas extranjeras: Cédula de Identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva).

 Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que exige la alternativa del tramo al que postula: Tramo 1, hasta del 60% del RSH; Tramo 2, hasta del 80% del RSH; Personas mayores en Tramo 1 y 2, hasta el 90% del RSH;

Tramo 3, contar con RSH. (Si supera el 90%, no exceder el ingreso tope mensual familiar fijado para el llamado).

 Acreditar cuenta de ahorro con al menos 12 meses de antigüedad. La fecha máxima de apertura de la cuenta para este llamado debió ser hasta el 30 de abril de 2024.

 Contar con el ahorro mínimo de acuerdo con el tramo de postulación, depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior al de la postulación. En este caso, al miércoles 30 de abril de 2025.