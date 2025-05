Opinión: “Avanzar con respeto: la importancia de la inclusión en Aysén”

Por: Úrsula Mix Jiménez, Seremi de Gobierno de la Región de Aysén

Como una forma de avanzar en derechos hacia las personas transgénero y no en opiniones, nace “Crece con orgullo”, Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Éste, permite acceder a acompañamientos con orientación profesional multidisciplinaria, que incluyen asesoramiento psicológico y biopsicosocial, otorgando herramientas que favorezcan un desarrollo integral, en concordancia con la identidad de género de cada persona.”

Desafortunadamente, vemos como la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre el PAIG, recomendando la suspensión de tratamientos hormonales y cirugías de reafirmación de género en menores de edad, creando un retroceso en materia de igualdad y respeto hacia las personas transgénero. Pese a no ser vinculante, marca un pésimo antecedente en el avance por eliminar la vulneración de derechos.

A su vez, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font ha avanzado en iniciativas que promueven el respeto hacia todas las personas, dando a conocer instancias como la página web www.lugarderespeto.cl, donde se insta a la eliminación de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, destacando que las personas transgénero son sujeto de violencia y discriminación desde la niñez.

Ante la aprobación del Informe por parte de la Cámara de Diputados, la diputada Emilia Scheneider fue enfática en declarar que “Algunos de la ultraderecha, quisieron usar esta comisión como un espacio para hacer retroceder los pocos derechos que tenemos las personas trans (…) presentamos evidencia en políticas públicas, en la ciencia y en los testimonios de familias sobre la importancia del programa que ustedes quieren eliminar”

Además, señaló que el Estado no ofrece terapias hormonales ni cirugías para menores, enfatizando en que el PAIG es voluntario y de apoyo psicosocial, sin hormonoterapia ni intervenciones quirúrgicas, enfocado en niños, niñas y sus familias, y que el 99% de los participantes acude con su familia, buscando prevenir el bullying, la deserción escolar, la depresión e incluso, el suicidio. Culpó a la ultraderecha por este retroceso: “Muchos de ustedes hace un tiempo reivindicaban con locura el legado de Sebastián Piñera. Y este programa viene de ese gobierno. Y ahora no les da ningún remordimiento echarlo por la borda cuando hay presión de la ultraderecha. Eso es carecer de convicción”.

No podemos volver hacia atrás en el avance de derechos, por el contrario, debemos lograr más y mejores oportunidades para todas las personas. Por esto, también debemos reflexionar en la región de Aysén y no quedar al margen de la discusión. Necesitamos generar espacios seguros y libres de discriminación.

Si quieres acceder en la región de Aysén al PAIG, la vía de ingreso es mediante derivación. De igual forma, puedes obtener más información enviando un correo electrónico a crececonorgulloaysen@saludaysen.cl o karin.jaramillo@saludaysen.cl

Sabemos que la política muchas veces se mancha con mentiras y desinformación, por eso debemos tener claridad de que el progreso debe ir de la mano del respeto. No dejamos de pensar en el territorio, en las preocupaciones y temores que tiene la ciudadanía si pensamos en construir sin violencia. Por esto, el llamado es a pensar, a reflexionar en el marco del respeto. Avanzar hacia una sociedad más inclusiva, igualitaria y enfocada en el bien común.