Liceos Técnico Profesionales de Coyhaique renuevan convenio para apoyar a estudiantes de especialidades del sector construcción

El programa se llama “Construyo mi Futuro”, es de la Cámara Chilena de la Construcción y lo ejecuta ONG Canales, llegando a más de 200 jóvenes de la capital regional y Chile Chico.

Los Liceos Juan Pablo II y Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia, renovaron el convenio con la Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique, que les permite continuar ejecutando en sus establecimientos el programa “Construyo mi Futuro”, diseñado para apoyar a los estudiantes de especialidades del sector construcción.

Coyhaique.- Para marcar este hito, los directores de ambos establecimientos, junto a representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, ONG Canales y de las empresas que reciben a los jóvenes durante sus prácticas, se reunieron para trabajar en la continuidad de esta iniciativa, revisar sus avances y proyectar el trabajo conjunto.

Pablo Carrasco, presidente de la CChC Coyhaique al dar la bienvenida al evento, valoró la sinergia que se produce a través de “Construyo mi Futuro”, entre la empresa privada, los establecimientos educacionales y sus alumnos; y ONG Canales que lo ejecuta, indicando que “La colaboración es un círculo virtuoso, que produce que lleguemos más lejos cuando trabajamos en conjunto”, agregando que la mayor satisfacción de este tipo de programas, es una ver el talento “Que tratamos de formar y apoyar. Lo que nos motiva como empresas de socias de la Cámara, es trabajar y seguir avanzando en el desarrollo de la gente de la región”, explicó Carrasco.

Ejecutar el programa “Construyo mi Futuro” es un trabajo colaborativo, de los liceos, de la CChC junto a ONG Canales y de las empresas del rubro de la construcción, que apoyan y les proporcionan prácticas a los alumnos, para lleguen mejor preparados a sus futuros puestos laborales.

Es precisamente los que se les enseña a los jóvenes durante sus prácticas, lo que se reconoció en la ceremonia realizada, a través de los denominados “Maestros Guías”, quienes asesoran y acompañan a los alumnos en su primer encuentro con el mundo laboral. En este contexto se destacó a: José Jara de la constructora homónima; Víctor Millán de la empresa Veta diseño SPA; Víctor Rauque y Marcos Vidal de empresa Flesan; Hipólito Aqueveque de GeoAysén; Francisco Puchi de Energy Green; y Yasna Vera de Edelaysen.

Tras la firma de los convenios, los directores de ambos establecimientos: Adolfo Pavez del liceo Juan Pablo II y Fabián Saavedra del liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia, detallaron cómo ha impactado “Construyo mi Futuro” entre sus estudiantes y cómo este vínculo permite ampliar la mirada de futuro que tienen los alumnos.

“Para nosotros como institución es muy importante estar conectados con la realidad, no solamente laboral, sino que también, con las empresas en función de las necesidades que existen hoy día. Programas como el construyo mi futuro, nos hacen visualizar cómo están las necesidades de estas mismas empresas y cómo nosotros podemos seguir mejorando y avanzando para que nuestros estudiantes, no solo estén mejor calificados, sino que también, ver las competencias desde lo humano hasta lo técnico, para que se puedan incorporar al mundo del trabajo”, detalló Adolfo Pavez, director del liceo Juan Pablo II.

En tanto, Fabián Saavedra agregó “Hemos realizado un muy buen trabajo conjunto con varias de las empresas que son filiales de la Cámara de la Construcción, porque abren espacios para practicantes nuestros, además hemos podido trabajar en certificaciones para nuestros estudiantes de electricidad, así es que no nosotros sumamente agradecidos y contentos de formar parte de esta red”.

A los dos establecimientos educacionales de Coyhaique, se sumará la firma de convenio con el liceo Luisa Rabanal Palma de Chile Chico, actividad que se realizará prontamente en esa ciudad.

Cabe agregar que el programa “Construyo mi Futuro” se ejecuta desde el año 2020 en la región de Aysén, trabajando desde un comienzo con estos mismos liceos. Actualmente, son más de 200 los jóvenes beneficiados.