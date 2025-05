Edelaysen realiza visitas preventivas a vecinos en condición de electrodependientes en la región

La eléctrica refuerza su plan de apoyo con chequeos domiciliarios a generadores de respaldo en hogares con pacientes electrodependientes.

Coyhaique.- Conscientes de los desafíos que implica el invierno en la Región de Aysén y del impacto que una interrupción eléctrica puede tener en las familias con pacientes electrodependientes, Edelaysen está reforzando su programa de visitas domiciliarias preventivas, orientadas a asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de respaldo en estos hogares.

De acuerdo a lo señalado por la eléctrica, las visitas consisten en verificar que el generador esté operativo, encendiéndolo por unos minutos, comprobar que cuente con combustible y revisar que los equipos necesarios estén en buenas condiciones. Estas acciones permiten enfrentar de mejor forma cortes imprevistos causados por eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes en esta época del año.

Juan Sepúlveda, paciente electrodependiente de la comuna de Cochrane destacó: “El generador ha sido de gran ayuda, no pensaba contar con uno. Tengo problemas al pulmón por lo que debo usar máquinas del hospital y conectarme frecuentemente a ella. Afortunadamente no he tenido que usar el generador pero saber que está disponible es una gran tranquilidad, además que me es fácil prenderlo y manipularlo”.

Manuel Subiabre, ejecutivo de Edelaysen comentó que: “Sabemos lo importante que es para los vecinos electrodependientes y sus familias contar con energía continua, y por eso trabajamos con anticipación para que, ante cualquier contingencia, el suministro de respaldo funcione correctamente. Estas visitas se programan en conjunto con cada usuario, ya sea de forma mensual o bimensual”.

Así mismo indicó que, las personas en condición de electrodependientes que requieren un equipo generador, deben solicitar el certificado a su médico tratante y completar antecedentes como número de cliente, domicilio, tutor del paciente. Este registro se puede hacer presencialmente en oficinas de la SEC o Edelaysen y también vía internet en https://www.sec.cl/pacientes-electrodependientes/

Cabe destacar que la documentación debe ser actualizada cada dos años. Los beneficios a los que accede el paciente en esta condición son una atención preferencial en caso de interrupciones de suministro, entrega de un generador y un descuento mensual equivalente al costo de 50 kwh.

Actualmente la empresa ha distribuido 86 generadores en la región de Aysén y provincia de Palena, distribuidos de la siguiente manera:

Comuna Cantidad de clientes

Aysén 18

Chaitén 2

Chile Chico 6

Cisnes 5

Cochrane 3

Coyhaique 40

Futaleufú 5

Lago Verde 2

O’Higgins 1

Palena 2

Río Ibáñez 2

Total 86