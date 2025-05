Diputados de la Comisión de Educación critican impacto del paro convocado por el Colegio de Profesores

Los parlamentarios expresaron su preocupación por la interrupción educativa en desmedro de cientos de alumnos. Por su parte, Pamela Pizarro, directora ejecutiva de la fundación Una Mirada, enfatizó en el perjuicio a los estudiantes.

Valparaíso.- Los diputados Stephan Schubert y Marcia Raphael, ambos integrantes de la Comisión de Educación, manifestaron su postura crítica frente al paro nacional de 48 horas convocado por el Colegio de Profesores para la próxima semana. La medida busca presionar al gobierno en torno a los compromisos con la llamada “agenda corta”, pero los legisladores alertaron sobre las consecuencias para los estudiantes.

La diputada Marcia Raphael destacó la legitimidad de las demandas docentes, pero instó al diálogo como vía principal para alcanzar soluciones. “Es legítimo que los profesores busquen mejores condiciones laborales, pero deben hacerlo sin comprometer el derecho a la educación de los estudiantes. Resulta extraño que en estos últimos 3 años no se manifestaron por demandas ni necesidades de paro. Tanto el Ministerio de Educación como el Colegio de Profesores deben explorar alternativas de negociación que eviten perjudicar más a los alumnos y a la calidad de la educación.”, expresó.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert subrayó la afectación directa a los alumnos y cuestionó las intenciones políticas detrás de la movilización. “A pocos meses de dejar de izquierda el poder, el Colegio de Profesores ya se está preparando para hacer oposición, volviendo a las calles con un petitorio que responde más a negociaciones estacionales y procesos legislativos. Esto perjudica nuevamente a los estudiantes, quienes estarán 48 horas sin clases. Necesitamos un Colegio profesional, enfocado en mejorar la educación y no en exhibiciones de fuerza”, señaló Schubert.

Pamela Pizarro y el paro convocado por el Colegio de Profesores: “Indolencia frente al impacto en los niños”

Desde la sociedad civil, Pamela Pizarro, directora ejecutiva de la Fundación Una Mirada, calificó de insensible la postura del Colegio de Profesores al priorizar la movilización.

“Indolencia es lo que sentimos frente a las acciones del Colegio de Profesores, donde el foco ya no parece ser trabajar por una educación de calidad, sino demostrar fuerza política. Aunque comprendemos algunas de sus demandas, no podemos aceptar que se siga perjudicando a los más vulnerables: nuestros niños. Miles de padres vivimos agobiados ante un Estado incapaz de garantizar lo más básico: la educación”, enfatizó.

El paro nacional, convocado por el presidente del gremio, Mario Aguilar, busca presionar al gobierno para responder con celeridad a las demandas del profesorado, pero el debate sobre su impacto continúa polarizando a autoridades, familias y docentes.