Alcalde Keim exige sala de diálisis para Chile Chico y ofrece colaboración municipal inmediata

En una gestión enfocada en el bienestar de sus vecinos, el alcalde de Chile Chico, Ariel Keim, ofició esta semana al Director del Servicio de Salud Aysén y a los parlamentarios de la región para solicitar con urgencia la habilitación de una sala de diálisis en la comuna.

Chile Chico.- El llamado del alcalde surge en el marco de la inminente inauguración del nuevo Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodríguez, una obra histórica para la cuenca del Lago General Carrera, cuya inversión cercana a los $30 mil millones de pesos cuadruplica el tamaño del recinto anterior y ampliará considerablemente la capacidad de atención médica en la zona.

Sin embargo, este avance no contempla actualmente la incorporación de una unidad de diálisis, lo que preocupa profundamente al edil. “Estamos a puertas de inaugurar un hospital de alto estándar, fruto de una inversión histórica, pero si no se incluye un servicio esencial como la diálisis, no se cumplirá con el verdadero objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, sostuvo Keim.

Actualmente, quienes necesitan este tratamiento deben trasladarse a Coyhaique, enfrentando largas distancias, caminos en mal estado y el difícil desarraigo de dejar sus hogares para poder atenderse. “Esto no solo deteriora su salud física, sino también la emocional y familiar. Es una situación que no podemos seguir tolerando como sociedad”, declaró.

En ese contexto, el alcalde reiteró que el Municipio está completamente disponible para colaborar desde su propio Centro Médico Municipal, ya sea con apoyo técnico, infraestructura o espacios. “Estamos dispuestos a aportar, a apoyar técnicamente, y de ser necesario a poner a disposición nuestros espacios si eso permite concretar esta solución tan necesaria. No queremos poner excusas, sino soluciones sobre la mesa”.

Finalmente, hizo un llamado directo al Gobierno Central para responder a esta necesidad con voluntad política y sentido de urgencia. “Sería muy importante que desde Santiago escuchen a nuestra comunidad. Esta es una demanda real y humana. Esperamos que cuando venga el Presidente a inaugurar el hospital, también traiga buenas noticias para nuestra solicitud”.

El alcalde reafirmó su compromiso de seguir impulsando esta causa, de manera constructiva y colaborativa, en todos los niveles que sea necesario, por la salud y la dignidad de los habitantes de Chile Chico y sus alrededores.