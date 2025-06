Se abre convocatoria PAMMA Asociativo 2025 con subsidios de hasta $10 millones

El Ministerio de Minería y Sercotec impulsan nuevo fondo para cooperativas y gremios de la minería metálica y no metálica con apoyo técnico y financiero a nivel nacional.

Coyhaique.- Con el objetivo de fortalecer la asociatividad y el desarrollo de la pequeña minería metálica y no metálica, el Ministerio de Minería y Sercotec anuncian la apertura del programa especial “PAMMA Asociativo 2025”. Esta convocatoria entrega subsidios no reembolsables de hasta $10 millones para financiar inversiones en activos, infraestructura, capital de trabajo y acciones de gestión empresarial como capacitaciones, ferias, eventos, marketing y asesorías. “Esta convocatoria es una gran oportunidad para que nuestras cooperativas y organizaciones gremiales de pequeña minería accedan a recursos que les permitan mejorar su gestión, profesionalizar su labor y generar mayores beneficios para sus socios. Desde el Ministerio de Minería y Sercotec seguimos comprometidos con fortalecer la minería artesanal”, destacó el seremi de Minería de Aysén, Juan Vásquez Alarcón.

Las organizaciones beneficiadas contarán con un acompañamiento técnico en terreno por hasta cuatro meses para apoyar la elaboración e implementación de su plan de inversiones.

La Directora Regional de Sercotec Nelly Vargas realizó un amplio llamado a informarse y formar parte de esta convocatoria: “Invitamos a postular a estos fondos que están disponibles en www.Sercotec.cl donde encontrarán las bases del concurso para que puedan orientarse antes de postular. Este Fondo está abierto hasta el 10 de junio, así que invitamos a todos y todos informarse y también mencionar que contamos con un punto Mipe informativo en la Dirección Regional, para que puedan acercarse y hacer cualquier consulta”.

La convocatoria está abierta hasta el martes 10 de junio a las 15:00 horas y tiene alcance nacional. Se espera que este programa contribuya a la formalización y fortalecimiento de organizaciones que fortalezcan las economías locales desde los territorios y los encadenamientos productivos del país.

El Seremi de Economía; Felipe Rojas puso sobre relieve la importancia y alcance del PAMMA Asociativo y como impulsa la economía territorial; “Estos fondos consideran la entrega hasta 10 millones de pesos y esto les permite a las asociaciones gremiales poder mejorar sus canales de comercialización, tener maquinaria, capacitación y otros. Por ejemplo, gracias a este fondo la AG Lago Póllux, pudo venderle al municipio de Coyhaique, piedra laja que está en nuestra ciudad”.

Desde las asociaciones gremiales, la respuesta ha sido positiva, valorando el impacto que estos recursos tendrán en el fortalecimiento de las bases productivas y organizativas. Como fue el caso de la AG Mineros Artesanales Lago Póllux, beneficiarios 2024. Carlos Aguilera, parte de esta AG invitó a otras asociaciones a informarse y postular a este llamado; “Invitamos a toda la gente que postule en este año porque son muy buenos los fondos y ayudan harto a potenciar a las pequeñas empresas”.

Para más información y detalles de postulación, las organizaciones interesadas pueden revisar las bases en los canales oficiales de Sercotec y el Ministerio de Minería.