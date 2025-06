Gobernador Santana “Propondré al CORE suspender y terminar todos aquellos programas que no estén cumpliendo con sus objetivos”

Así lo expresó el gobernador regional, Marcelo Santana, durante la Cuenta Pública correspondiente al año 2024, enfatizando que no se puede desaprovechar ni un solo peso de los fondos públicos.

Coyhaique.- Tal como lo especifica la ley Nº 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, entregó el pasado 29 de mayo la Cuenta Pública correspondiente al año 2024 ante el pleno del Consejo Regional.

En la oportunidad, dio a conocer los resultados financieros de la administración 2024, que evidenciaron una ejecución presupuestaria deficiente, que llegó a solo un 79%, ubicándose entre las tres más bajas del país. Asimismo, enfatizó que hubo un bajo porcentaje de gasto en iniciativas de inversión, que son las que contribuyen a la generación de empleo y a dinamizar la economía. Por el contrario, aumentaron los gastos en adquisición de activos no financieros y traspasos corrientes durante el año pasado, que muchas veces no generan el nivel de impacto que logran las obras, según explicó.

El gobernador regional detalló algunos de los proyectos ejecutados durante 2024, como, por ejemplo, el Plan de Desarrollo de la Provincia de los Glaciares que se inició en 2020 y sólo tiene un 21% de avance técnico a la fecha.

En este sentido, el gobernador Marcelo Santana anunció que se realizará una revisión a todos los programas financiados por el Gobierno Regional que no están dando los resultados esperados: “Nosotros, primero que todo, no queremos que se despilfarre ni un peso de la región (…) Le vamos a proponer al Consejo Regional suspender y terminar todos aquellos programas o que llevan una excesiva renovación de plazos o que no están cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron financiados”.

“Durante el segundo semestre todos los programas del Gobierno Regional entrarán a esa evaluación, porque no nos podemos permitir en una región con tanta necesidad despilfarrar los recursos que son de todos ustedes”, agregó.

Francisco Roncagliolo, edil de Cisnes y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región (AREMU), valoró positivamente la propuesta: “Como municipio de la región nos ponemos a disposición del Gobierno Regional y su Consejo para evaluar todas las iniciativas, proyectos y programas que llevamos adelante, también con financiamiento GORE, y, de esa forma, identificar las fallas, las falencias, lo que necesitamos fortalecer, lo que necesitamos mejorar y, de una u otra forma, llevar adelante este compromiso que tiene el gobernador regional con fortalecer la capacidad municipal para sacar adelante más y mejores iniciativas en beneficio del desarrollo de las comunas y también de la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos”.

En la misma línea, el alcalde de la Municipalidad de Aysén, Luis Martínez, apoyó la revisión de los programas para suspender los que no estén logrando un mayor impacto: “Esta cuenta pública, la verdad, fue dura y esperanzadora. Dura al ver los datos de lo que fueron las gestiones anteriores en que no hubo una buena ejecución… y esperanzadora porque un gobernador como Marcelo Santana que tiene las cosas claras, tiene los ejes de desarrollo muy marcados para los próximos diez años, por supuesto, que nos insta a trabajar, porque él ha dicho que lo va a hacer de la mano de las municipalidades, pero también del mundo de los emprendedores y el mundo de la producción…Lo alentador de esta cuenta pública, sin lugar a dudas, nos hace pensar que estamos volviendo a crecer.