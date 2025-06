Consejera Ana María Mora ; Aysén una vez más en el olvido

Presidente Boric, nuevamente queda al debe en su Cuenta Pública: Un Discurso político que no resuelve las necesidades de los Chilenos ni ayseninos.

La consejera Regional Ana María Mora destaca la escasa sintonía del presidente Boric con las verdaderas prioridades de la ciudadanía. Su discurso ha estado marcado por puntos ideológicos que no tienen importancia en el contexto actual del país. La desconexión con las necesidades urgentes, tanto a nivel nacional como regional, es preocupante.

De hecho, solo menciona una vez a la región de Aysén, y lo hace únicamente para indicar que se está modificando el plan de zonas extremas, sin ofrecer algún anuncio concreto sobre soluciones a tantos problemas que nos aquejan, como el alza en la electricidad, por ejemplo. Me hubiera gustado escuchar anuncios relevantes, como una propuesta clara para abordar el grave problema de salud pública relacionado con la contaminación en nuestra región.

Esta situación afecta la salud de todos los habitantes, por la Provincia de Capitán Prat a Cochrane, a Coyhaique, entre otras. Hoy enfrentamos una reducción en los subsidios para el revestimiento de viviendas y el recambio de calefactores avanza con lentitud alarmante. Si seguimos así, el invierno habrá pasado sin que se haya realizado la entrega de este beneficio, que además son proyectos que generan empleo rápido y economía circular en la región.

Asimismo, el tema de la pavimentación de la Carretera Austral quedó pendiente en la cuenta pública. El presidente Boric prometió 140 km de pavimento al inicio de su mandato, pero solo se están iniciando las obras de un tramo de 17 km, que no estarán finalizadas para el término de su gobierno.

Otro aspecto crítico es el de la vivienda, un tema sensible para todo el país. La lentitud en la entrega de viviendas es alarmante, y ni siquiera se acerca a la meta que se propuso al país. Aún no se ha entregado ninguna en la Chacra G, y los avances son mínimos.

El presidente Boric va a terminar su mandato y quedará al debe con los habitantes de nuestra región. Ya no le queda tiempo para priorizar ni tomar en cuenta nuestras verdaderas demandas. La ciudadanía espera soluciones tangibles, no solo discursos, y eso ya no fue.

Hago un llamado a la reflexión y a la acción, aunque sean pocos meses que queden de Gobierno, porque el bienestar de nuestra gente no puede esperar más. Por eso, no da lo mismo quién gobierne. Gracias a Dios, estamos ad portas de un cambio de gobierno, que esperamos venga con iniciativa, promesas y cumplimiento a estas, para recuperar el orden, el progreso y la esperanza, ya que de otra forma la ciudadanía vive de estas lamentables consecuencias.