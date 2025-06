SERVIU y Universidad de Aysén potencian convenio para proyectar trabajo conjunto

Un convenio de colaboración que ha tenido excelentes resultados están implementando desde hace algunos meses el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y la Universidad de Aysén, permitiendo entre otras acciones la realización de prácticas profesionales para los alumnos de algunas carreras relacionadas con el servicio público.

Coyhaique.- Los representantes de ambas instituciones, incluyendo a profesionales y alumnos, se reunieron esta semana para analizar el avance y potenciar los efectos del convenio, destacando los positivos resultados que está trayendo esta alianza, la cual además se seguirá fortaleciendo para incluir alumnos de otras carreras que imparte la casa de estudios superiores. De esta forma los estudiantes tienen una opción para poner a prueba sus conocimientos y aportar con su trabajo al mejor desarrollo de las políticas y programas que lleva adelante el servicio público.

Para la directora (S) del Serviu, Giovanna Gómez Gallardo, el convenio constituye un gran logro, ya que los ayuda mutuamente para avanzar en la correcta ejecución de las políticas públicas en la región. “La idea es que este sea un convenio de colaboración amplio, donde nos podamos apoyar, en principio, en las prácticas profesionales. Es así como tenemos en este momento estudiantes de la Universidad de Aysén, de la carrera de Trabajo Social, trabajando con nosotros, abordando temas de formación, de capacitación de nuestros funcionarios, pero también en todo lo que sirva, que ellos también puedan hacer tesis y estudiar aspectos que nosotros estamos trabajando. Eso permite que nos den más conocimiento teórico, sólido, y nos ayuda a saber si estamos bien enfocados en nuestra política respecto de la región. Así que muy contenta de poder trabajar de la mano con la Universidad de Aysén”, afirmó.

De igual forma el encargado de las prácticas de la carrera de Trabajo Social de la universidad de Aysén, Esteban Cofré, también valoró la colaboración mutua, ya que les permite complementar la formación profesional de los estudiantes. “Ya vamos en la segunda generación de estudiantes, con muy buen éxito, y esto ha implicado también que estudiantes que el año pasado estaban en práctica, hoy en día estén generando sus investigaciones situadas y con gran aporte disciplinario y científico para la implementación de las políticas públicas de la región. A futuro la idea es poder profundizar no solamente con esta carrera, sino además con otras carreras, como Psicología, Ingeniería Comercial o Derecho y Administración Pública, que vienen el próximo año, y para eso es una muy buena experiencia estar transitando con esto” indicó.

Finalmente, el estudiante en práctica de la carrera de Trabajo Social, Jonathan Soto se mostró muy satisfecho con su experiencia de práctica en el Serviu, ya que le ha permitido aprender y además aportar en las áreas que tiene que ver con su futura profesión. “En primera instancia tenía un poco de incertidumbre porque no sabía en qué centro iba a ingresar, pero con ayuda de mi profesor pude elegir a Serviu y bueno, fue una buena elección porque el departamento donde me encuentro tiene mucha relación con lo que se ve en mi carrera, lo que vendría siendo familia en sí, entonces eso me ha agradado y siento que voy por el camino correcto”, indicó.

Tras la jornada de trabajo tanto el Serviu como la Universidad de Aysén reiteraron su compromiso por seguir fortaleciendo los lazos de colaboración, asumiendo que el convenio vigente abre positivas proyecciones para ambas partes y para la comunidad en general.