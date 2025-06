La inversión pública y su efecto en el empleo y crecimiento económico en Aysén

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric impulsó diferentes obras públicas en la región de Aysén, como pavimentación, sistemas de agua potable rural, infraestructura para el turismo, que buscan mejorar la conectividad e impulsar el desarrollo, incrementando el presupuesto en obras en un 29,8% respecto del año 2024, llegando el 2025 a M$166.787.774, impulsando la economía y generando más empleo.

Coyhaique.- En el contexto de los compromisos presidenciales, el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, destacó a las Secretarías Regionales Ministeriales en ejecución presupuestaria “Es una tarea de la Delegación Presidencial ir evaluando y generando control respecto de los compromisos que tenemos en la región de Aysén, donde todos los sectores tienen algún grado de inversión y metas que tienen que ver con gestión. Todos nuestros Seremis han cumplido con sus tareas, eso nos tiene muy contentos”

Por otra parte, destacó los avances en una obra emblemática: la Ruta 7 “Haber logrado sortear todas las barreras administrativas post-pandemia, de los contratos que quedaron abandonados, empresas que quebraron, es muy engorroso desde el punto de vista administrativo para el Estado, haberlo superado y haber reiniciado esas obras es una tarea de un equipo transversal”, agregó el Delegado.

Sobre esto, la Seremi del Obras Públicas, Paloma Jara, destacó que “El desafío que ha significado la promesa presidencial de los 140 kilómetros ha sido un llamado a mejorar la gestión. Destacar el compromiso de los equipos regionales que han logrado sacar adelante la iniciativa. Cuando termine el gobierno, no va a haber ninguno de estos 140 kilómetros que no tenga un movimiento, es decir, van a estar en proceso de ejecución, adjudicación o licitación. Hoy día con mucha felicidad decimos que no sólo son 140 kilómetros, porque no podemos solo centrarnos en las vías estructurantes, también tenemos que dar resiliencia de otros caminos y otras oportunidades a la gente, y además que cuando hacemos suelos cementos generamos circuitos turísticos. Porque el compromiso del MOP no sólo es generar puestos de trabajo mediante sus obras, sino puestos de trabajo que se puedan mantener en el tiempo.

Finalmente, la Seremi de Gobierno Úrsula Mix indicó “La relevancia de la infraestructura pública y la inversión que se está realizando tiene efectos económicos. Hubo un aumento en la capacidad de trabajo, contratos formales, y de toda esta fuerza económica, el 30,11% tiene que ver con la mano de obra que se está contratando en estas infraestructuras que se están realizando en todo el territorio. Además de mejorar el empleo, esta mejora económica y este crecimiento está mejorando el consumo en la región. Por lo tanto, vemos que este trabajo que está realizando el Gobierno, tiene medidas concretas y una afectación directa al bienestar de las familias. Esto es muy relevante. Que la gran fuerza económica que se está desarrollando es parte de la inversión que viene desde el gobierno central y esto es lo que mueve la vara en términos de crecimiento económico real para la región.