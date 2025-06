CORFO abre convocatoria para programa de internacionalización en Alemania con foco en salud y liderazgo femenino

Las postulaciones están abiertas hasta el 30 de junio para pymes y empresas lideradas por mujeres interesadas en escalar sus negocios en el mercado alemán. Este año, el programa pone énfasis en tecnologías médicas y ofrece formación presencial y online, además de una pasantía en Alemania.

Coyhaique.- Corfo abrió una nueva convocatoria para el programa Partnering in Business with Germany, una iniciativa del gobierno alemán que promueve la internacionalización de pequeñas y medianas empresas chilenas, mediante formación especializada y la posibilidad de viajar a Alemania por tres semanas para concretar oportunidades de negocio y colaboración.

En esta ocasión, el programa contempla dos líneas de participación paralelas:

• Women in Business, orientado a fortalecer el liderazgo de empresarias y apoyar a mujeres que buscan escalar sus negocios e innovar en sus respectivas industrias.

• Grupo Abierto, dirigido a empresas de diversos sectores económicos, con especial foco este año en el ámbito de la salud y las tecnologías médicas.

En el marco de esta segunda línea, las empresas del sector salud podrán participar en Medica 2025, una de las ferias internacionales más relevantes del rubro, que se realizará entre el 17 y 20 de noviembre en Düsseldorf, Alemania.

Ambos grupos comparten un mismo proceso de postulación y selección, pero sus actividades específicas y fechas de viaje a Alemania variarán según la línea a la que postulen.

El programa consta de una fase de preparación online de seis semanas y una estancia en Alemania de 3 semanas. Durante la fase de preparación se lleva a cabo un taller introductorio presencial en Santiago de 2 días, 3 cursos de formación en línea y tutorías individuales.

Durante la estancia en Alemania se ofrece un programa a tiempo completo de lunes a viernes orientado a conocer el potencial del mercado alemán. Se realizan cursos de formación interactivos y visitas a empresas, además, se tendrá la oportunidad de mantener reuniones B2B en persona con posibles socios comerciales.

Los participantes serán responsables de cubrir el costo del pasaje aéreo Chile/Alemania/Chile. En tanto, el ministerio alemán cubre el costo de la capacitación, los gastos de alojamiento con media pensión en Alemania, los viajes en grupo para visitas a empresas, el transporte a reuniones y los seguros básicos de salud, accidente y responsabilidad civil.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de junio de 2025. Para más información sobre los requisitos y formularios visita www.corfo.cl