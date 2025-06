Opinión: Una nueva salida del sol. El año nuevo mapuche Por: Úrsula Mix Jiménez, Seremi de Gobierno

La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue la encargada de asesorar al Presidente de la República en la construcción de una solución a largo plazo, sobre la problemática territorial, convirtiéndose en una nueva forma de vincularse con los pueblos originarios.

Coyhaique.- En la Comisión se abordaron temas clave como Tierra y Territorios, Justicia y Reconocimiento, Reparación Integral a las víctimas, Desarrollo Territorial, Institucionalidad y Diálogo, en un proceso de encuentros y acuerdos con distintos sectores, con el fin de establecer una nueva relación entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció durante la mañana del jueves 19 de junio, el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar y proteger los derechos de los pueblos indígenas que viven a lo largo de nuestro país. En su anuncio, el mandatario afirmó que el proyecto de reforma constitucional “consagra, además, el principio de interculturalidad, que reconoce y valora la riqueza y diversidad cultural de nuestro país, donde prima el diálogo permanente y el respeto mutuo entre los pueblos”. La primera autoridad del país destacó que la iniciativa está enmarcada en las medidas de reconocimiento y reparación a la luz de las diversas propuestas contenidas en el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.

Por este motivo, como región debemos acoger las recomendaciones que surgen de la Comisión y comenzar a aprender también del pueblo mapuche, avanzando en conjunto por el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, comprender su relacionamiento con el medioambiente, promover de manera permanente un diálogo intercultural y que permita visibilizar su lengua y cosmovisión.

Tenemos claridad que la presencia indígena en Aysén se manifiesta principalmente a través de los Mapuche Huilliche, quienes han mantenido sus tradiciones y cultura en la zona, contribuyendo a la diversidad cultural de la región, por eso la importancia de relevar el trabajo de Conadi en la región y la difusión permanente de su oferta programática, como el Concurso mejoramiento de condiciones de habitabilidad de adultos mayores de las provincias General Carrera y Aysén, que permite postular a diferentes líneas como: infraestructura y equipamiento básico de vivienda y ayudas técnicas en salud, enfocadas directamente a personas naturales indígenas.

¿Nos falta? Por supuesto, y aquí es donde nos enfocamos en las recomendaciones de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que sea capaz de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas que habitan el territorio nacional, sus formas propias de organización, el impulso de iniciativas que difunda su cultura, cosmovisión y lengua, una nueva institucionalidad indígena que fomente el diálogo, la participación entre el Estado y el pueblo mapuche, además de medidas de reparación integral para todas las víctimas de violencia rural o actos terroristas, tanto mapuche como no mapuche.

Desde la SEREMI de Gobierno, vemos con orgullo y admiración como luchan día a día por mantener sus saberes ancestrales, mostrar sus raíces y valorar sus conocimientos sobre medicina ancestral, hasta la divulgación de sus lenguas originarias.

En vísperas de este próximo Wiñol Tripantu, seguiremos trabajando por el reconocimiento de los pueblos originarios y el reimpulso de la divulgación de su cultura y lengua, que nos permitan avanzar hacia un país más inclusivo y comprometido con sus ancestros.

En un momento histórico donde los desafíos sociales, climáticos y territoriales se intensifican, las comunidades indígenas nos enseñan otras maneras de mirar el mundo, otras formas de cuidarlo y de cuidarnos. Nos enseñan que el bienestar no se basa en el exceso, sino en el equilibrio; que la tierra no se posee, se respeta; que el conflicto no se resuelve con armas, sino con palabras, encuentro y participación.