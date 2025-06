INJUV fortalece vínculos con Centros de Estudiantes de Coyhaique para promover el autocuidado y liderazgo juvenil

Durante el primer semestre del año, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), llevó a cabo una serie de reuniones con los Centros Generales de Estudiantes (CGE), de distintos establecimientos educacionales de la comuna de Coyhaique. La iniciativa tuvo como principal objetivo presentar la oferta programática del servicio año 2025 enfocada en el bienestar, autocuidado, participación y liderazgo juvenil en la región de Aysén.

Coyhaique.- Los encuentros se realizaron en los distintos liceos y colegios de la comuna, así como también en la dirección regional de INJUV. En estos espacios de diálogo y escucha se abordaron estrategias para fortalecer la organización estudiantil, a través de charlas, capacitaciones y actividades que buscan fomentar una participación activa y consciente de las juventudes en sus comunidades educativas.

Entre los establecimientos que participaron se encuentran el Liceo Josefina Aguirre Montenegro, Liceo Técnico Profesional Profesor Ricardo Navarrete Barría, Liceo Bicentenario Altos del Mackay, Liceo Técnico Profesional Juan Pablo II, Liceo San Felipe Benicio, Liceo Francisco Xavier Butiñá, Liceo Bicentenario Agrícola e Industrial de la Patagonia, Colegio Antoine de Saint-Exupéry, Colegio Alborada de Coyhaique y Colegio Alianza Austral.

“Las dirigencias estudiantiles cumplen un rol fundamental en sus comunidades educativas, no solo como representantes de sus pares, sino como verdaderos agentes de cambio en sus entornos. Desde INJUV creemos firmemente que la organización juvenil es una herramienta clave para fortalecer la democracia, el sentido crítico y el desarrollo de liderazgos con conciencia social. Es por eso que hemos querido acercar nuestra institución a los Centros de Estudiantes de Coyhaique, promoviendo espacios de encuentro, escucha activa y colaboración”, indicó el Director Regional de INJUV Aysén, Camilo Triviño Urtubia.

En la misma línea, explicó que “estas reuniones no solo nos permiten presentar nuestra oferta programática, sino también construir redes de apoyo mutuo, donde las juventudes se reconocen como protagonistas y no como espectadoras del presente. Nos llena de orgullo ver el compromiso, la claridad y las ganas de transformar la realidad que tienen muchos de estos liderazgos jóvenes, que hoy asumen con responsabilidad los desafíos de sus comunidades escolares”, puntualizó el director regional.

“Como institución pública, nuestro deber es acompañar, formar y entregar herramientas concretas para que ese liderazgo florezca, con enfoque en el bienestar, el autocuidado y la participación. Creemos en una juventud activa, empoderada y con voz propia, y trabajamos día a día para que esa voz tenga cada vez más espacios donde ser escuchada y tomada en cuenta. En Aysén, las juventudes están construyendo presente, y desde INJUV seguiremos trabajando codo a codo para potenciar esos procesos y transformarlos en oportunidades reales de desarrollo colectivo”, finalizó Utubia.

Yulisa Calbilao Cárdenas, vicepresidenta del CGE del Liceo Bicentenario Altos del Mackay, valoró positivamente la instancia y sostuvo que “me parece excelente que INJUV haya reunido a todos los centros de alumnos y nos haya convocado también a nosotros, ya que es una instancia que no solo nos permite conocer sus instalaciones, sino también las diversas actividades y propuestas que ofrece la institución. Gracias a esto, podemos organizarnos de una mejor forma y coordinar acciones conjuntas, como la reunión que realizamos este lunes 16 de junio junto al CGE del Liceo Profesional Juan Pablo II. Es muy positivo contar con apoyo para nosotros, los jóvenes, y tener estos espacios de participación y colaboración”.

En tanto, Vicente Herrera Vera, vicepresidente del CGE del Colegio Diego Portales, destacó la iniciativa de INJUV y explicó que “fue bastante interesante y una buena iniciativa que INJUV se haya reunido con los CGE de nuestra comuna, ya que INJUV es una institución muy importante para las juventudes. Este tipo de acciones nos permite contactarnos con más instituciones, plantear nuestras iniciativas como CGE y recibir consejos y retroalimentación”, expresó.

Cabe destacar que estas acciones forman parte del compromiso de INJUV Aysén con el desarrollo integral de los y las jóvenes de la región, consolidando espacios de diálogo y colaboración que fortalecen la democracia estudiantil y promueven el bienestar psicosocial.