CORFO Aysén impulsa el acceso al crédito para mipymes con foco en sostenibilidad e innovación

Con garantías estatales y condiciones preferentes, Corfo Aysén facilita el financiamiento de proyectos productivos, verdes y con enfoque de género en todo el territorio regional.

Coyhaique.- Desde la implementación de los programas de financiamiento de Corfo en la Región de Aysén, más de mil operaciones han sido respaldadas con garantías estatales, facilitando el acceso al crédito para empresas locales que enfrentan desafíos estructurales y geográficos. A través de instrumentos como FOGAIN, Crédito Mipyme y Crédito Verde, Corfo ha logrado apoyar proyectos de inversión y necesidades de capital de trabajo en diversos sectores, con foco en la sostenibilidad y la inclusión financiera.

PANORAMA REGIONAL ACTUAL

Si bien la participación de Aysén en el total nacional de empresas atendidas a través de los programas de garantía —como FOGAIN, COBEX y Pro Inversión— alcanza solo un 1%, la región destaca por tener el plazo promedio de financiamiento más alto del país, con 36 meses. Esta condición es especialmente relevante para los emprendimientos locales, que muchas veces deben operar en contextos aislados, con baja densidad poblacional y marcada estacionalidad. Este comportamiento se explica porque el 62% de los créditos gestionados en la región han sido destinados a inversiones, con un monto promedio cercano a los 36 millones de pesos. Además, el 94% de las empresas beneficiadas son micro y pequeñas, siendo el comercio el sector más respaldado (30%), seguido del transporte (22%) y la construcción (11%).

“En Aysén, el acceso al financiamiento puede marcar la diferencia entre sobrevivir y crecer. Por eso, como Corfo, hemos puesto un fuerte énfasis en facilitar herramientas que se adapten a la realidad de nuestros emprendedores, con menos exigencias de garantías, mayor cobertura y acompañamiento constante. Para Corfo Aysén, el financiamiento no es solo un medio para resolver brechas, sino una vía para crear oportunidades, fortalecer comunidades y proyectar una región más innovadora, inclusiva y sustentable”, explicó Humberto Marín Leiva, director de Corfo Aysén.

HERRAMIENTAS CON IMPACTO

Los instrumentos de garantías Corfo han sido clave para que empresas locales puedan acceder a créditos en condiciones preferentes. Estas herramientas permiten que instituciones financieras, tanto bancarias como no bancarias, otorguen préstamos respaldados por el Estado, lo que reduce el riesgo para los prestadores y amplía las opciones para las mipymes. En particular, el programa FOGAIN Mujeres ha permitido otorgar coberturas de hasta un 90% a empresas lideradas por mujeres, sin comisión y con requisitos simplificados.

Otra línea estratégica que Corfo Aysén está impulsando con fuerza es el acceso a financiamiento para proyectos sustentables e innovadores. A través de la Modalidad Escala Pro Inversión, las empresas que ya han sido beneficiadas con programas como Semilla Inicia, Súmate a Innovar o Innova Región, entre otros, pueden dar un nuevo paso en su crecimiento. Este instrumento permite acceder a créditos respaldados por Corfo, incluso para financiar capital de trabajo, con una cobertura de hasta el 80%. De esta forma, se eliminan barreras que muchas veces impiden a los emprendimientos locales seguir avanzando y profesionalizando su actividad.

Por otro lado, el programa de garantía Pro Inversión está enfocado en apoyar directamente a micro, pequeñas y medianas empresas de la región que necesitan invertir para crecer, modernizarse o explorar nuevos mercados. Corfo entrega una garantía estatal que respalda parte del crédito que estas empresas solicitan en instituciones financieras, lo que mejora las condiciones de acceso al financiamiento y reduce el riesgo para quienes otorgan los préstamos. En Aysén, esta herramienta ha sido clave para dinamizar sectores como la manufactura, la construcción y la producción local.

Finalmente, Crédito Verde abre oportunidades para que las empresas de Aysén desarrollen proyectos con impacto ambiental positivo. Esta línea de financiamiento permite acceder a recursos para iniciativas como eficiencia energética, uso de energías renovables, electromovilidad o economía circular. Con montos que pueden llegar hasta los 30 millones de dólares y plazos de hasta 15 años, este crédito ofrece condiciones excepcionales para quienes quieren innovar con propósito. Si bien su uso en la región aún es reciente, se espera que crezca en los próximos años, especialmente en sectores como el turismo sustentable, la agroindustria y la industria forestal.

Además, se están diseñando nuevos instrumentos enfocados en hidrógeno verde y transformación productiva, con énfasis en proyectos que generen valor agregado, diversificación y sostenibilidad. Estas herramientas permitirán que Aysén se inserte en las tendencias globales sin perder su identidad productiva y ambiental.