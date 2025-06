Autoridades llaman a la precaución ante bajas temperaturas que se pronostican para este fin de semana

Autoridades de la región de Aysén llamaron a la comunidad a tomar medidas de precaución ante las bajas temperaturas que se han pronosticado para este fin de semana, las que llegarían a rangos de -7 y -10 grados Celsius.

Coyhaique.- De acuerdo a lo informado por el director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, Alejandro Solar, hasta este momento la conectividad en la región se mantiene normal, aunque no se debe olvidar que las condiciones climáticas pueden modificar esta situación.

“Las condiciones de conectividad en la región se mantienen sin problemas. La Ruta 7 se mantiene despejada y con transitabilidad permanente. Independiente de eso debemos considerar que este ha sido un invierno diferente, que todavía no ha llegado con la potencia que es característica en la región, pero hay que mantener la precaución en el tránsito por nuestras rutas”, indicó.

Asimismo, el director de SENAPRED en nuestra región señaló que la conducta de prevención debe extenderse no solamente a las rutas entre localidades, sino también al hogar y los desplazamientos dentro de las ciudades, llamando a “caminar con cuidado, tomar los resguardos correspondientes. En vehículos motorizados ocupar cadenas, neumáticos con clavos o cadena líquida y tomar los cuidados en el ámbito doméstico al emplear la calefacción, sobre todo si se trata de calefacción a leña”, explicó la autoridad regional.

Por su parte el delegado presidencial regional Jorge Díaz Guzmán, señaló que los servicios del Estado están coordinados para responder ante las eventuales emergencias que pudieran presentarse este fin de semana, debido al frente de bajas temperaturas que se avecina.

“Seguramente ya muchas personas saben que tenemos un frente de bajas temperaturas para este fin de semana en nuestra región. Les queremos manifestar que hemos hecho todas las coordinaciones con nuestros servicios como Vialidad, Senapred, Ministerio de Transportes, para que estén las rutas expeditas para que las personas se puedan desplazar, obviamente con los cuidados que quienes vivimos en la Patagonia sabemos que debemos tomar en estas circunstancias”, expresó la autoridad de Gobierno.

Asimismo, el delegado regional se refirió a las elecciones primarias que se desarrollarán el fin de semana y los esfuerzos que se están realizando para entregar las mejores condiciones de seguridad y prevención a la comunidad que participará en esta instancia.

“Y por otro lado recomendarles que transiten con todas las precauciones que amerita este frente frío, porque además sabemos que mucha gente se va a desplazar a los locales de votación y es por eso que estamos activando todos los protocolos en esa dirección”, agregó el delegado Jorge Díaz Guzmán.