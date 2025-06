Senador Sandoval y alcalde de Cochrane coinciden en que Conectividad y Turismo son ejes fundamentales para el desarrollo regional

Conectividad y Turismo son ejes fundamentales para el desarrollo regional, especialmente para la zona sur de la región de Aysen. En esto coincidieron el senador David Sandoval con el alcalde de la comuna de Cochrane, Patricio Ulloa, luego de la visita que realizó el parlamentario a la localidad en los últimos días.

Cochrane.- En ese sentido, el parlamentario dijo que Cochrane “es el punto neurálgico para la conectividad de la zona austral” teniendo “el enorme desafío de ser parte importante del desarrollo de la región”.

“Estamos rodeados de lagunas, montañas, ventisqueros muy cerca. Y obviamente que todas estas comunas (de la zona sur austral) tienen un común denominador que es la falta de una conectividad eficiente”, agregó.

Por lo mismo, recalcó que “aquí el Estado tiene que asumir todavía un rol mucho más significativo, porque no vamos a claudicar nunca de la urgencia que tiene Aysén, en el tema de la conectividad”.

A su vez, el alcalde Patricio Ulloa señaló que las oportunidades que tiene la provincia Capitán Prat, tienen que ver con el desarrollo del turismo, pero también con generar conectividad, en todos sus ámbitos, ”y creo que ese es un desafío que es permanente”.

Por lo mismo, estima que cuando la región logre tener un camino pavimentado hasta “ojalá Villa O’Higgins” se van a generar las oportunidades de desarrollo. “Y en eso creo que tenemos una deuda, sobre todo con este territorio” agregando que el mensaje permanente tiene que ser contar con pavimentos, pues ello significa desarrollo y oportunidades para la zona.

“No nos vamos a cansar nunca de repetir pavimento, pavimento, pavimento, conectividad terrestre y eso yo sigo insistiendo y creo que compartimos eso”, recalcó.

Lo anterior, dijo Ulloa, va de la mano con el turismo, considerando que “mucha gente está emprendiendo en esto”, si bien el foco del Estado debe estar en generar una buena conectividad.

Para el parlamentario por su parte, tanto la comuna de Cochrane, como la provincia “tiene tantas potencialidades, o sea, con paisajes realmente maravillosos” teniendo las condiciones para desarrollarse de mejor manera. “Patricio (Ulloa) fue quien una vez dijo a nivel nacional que la única provincia en Chile que no tenia ni un centímetro de pavimento era la provincia Capitan Prat, lo que fue acogido por el ex presidente Sebastián Piñera, realizándose los primeros 5 km. en la comuna”, recordó.

Sandoval en su visita a Cochrane, realizó una serie de actividades de encuentro y contacto con las comunidades, entre ellas, una reunión con la segunda compañía de Bomberos, quienes están trabajando en el proyecto para contar con un nuevo cuartel institucional.

También se reunió con el equipo que trabaja en el Centro de Rehabilitación del Club de Leones en Cochrane, constatando su funcionamiento, además de reuniones con pobladores locales para abordar temáticas de conectividad y desarrollo local.