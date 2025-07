UAysén firma convenio con MOP Aysén que impulsará el crecimiento de su infraestructura

La Universidad de Aysén y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas firman un convenio clave para el desarrollo de la infraestructura fundacional del campus universitario camino a Coyhaique alto.

Coyhaique.- Con la presencia de autoridades regionales, representantes ministeriales y la comunidad universitaria, se realizó en el Campus Lillo de la Universidad de Aysén la ceremonia de firma del convenio de colaboración entre la Universidad de Aysén y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Este acuerdo permitirá avanzar significativamente en el diseño y ejecución del edificio fundacional y aulario de la institución, marcando un nuevo hito en su consolidación a pocos meses de cumplir una década desde su creación.

El convenio establece un marco de colaboración técnica y estratégica entre ambas entidades, permitiendo no solo apoyar la ejecución del proyecto arquitectónico, sino también abrir oportunidades conjuntas en materia de capacitación, participación ciudadana y difusión, elementos esenciales en la visión de desarrollo público de ambas instituciones.

Durante la ceremonia, el Administrador Provisional de la Universidad de Aysén, Juan Pablo Prieto Cox, valoró este paso como uno de los más relevantes para el futuro de la casa de estudios. “Este año la universidad cumple diez años y por cierto que esta expectativa de tener su edificio fundacional, su aulario, es una expectativa que se mantiene en los corazones de todos nosotros. Hace una semana atrás se obtuvo el RS de ejecución para el edificio fundacional, que es la obra tal vez más relevante que se va a instalar en la Universidad de Aysén y que permite entonces el financiamiento público de la obra”.

Por su parte, la Seremi de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés, destacó el rol del MOP en la consolidación de la infraestructura pública educativa en la región. “El compromiso del Ministerio de Obras Públicas con la infraestructura pública es parte del puntal de nuestro quehacer, construir infraestructura pública y no solo de conectividad, también está en nuestro ADN dar caza a los proyectos que son de educación, y en la región de Aysén lo estamos haciendo a través de CFT y cómo no lo vamos a hacer también con la Universidad de Aysén y con el sueño que tenemos todos los ayseninos”.

El Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz Guzmán, valoró este convenio como un paso decisivo para el fortalecimiento del sistema de educación superior en la región. “Llegar a este paso, obviamente que yo creo que es el definitivo que consolida después de una década a la Universidad de Aysén como la instancia de educación superior que hoy día permite a la juventud futura y a la actual tener todas las fases de la educación pública en la región de Aysén. En la administración que represento acá en la región, del presidente Gabriel Boric, naturalmente que para nosotros es doblemente satisfactorio, así que agradecemos el esfuerzo de Juan Pablo y de todo el equipo académico de la Universidad, por supuesto de Obras Públicas, que también se ha comprometido con la construcción del CFT en el ámbito técnico”.

Participaron también en la ceremonia la Seremi de Educación, Katherine Miqueles; la directora (s) de la Dirección Regional de Arquitectura, María Chiguay; además de consejeros y consejeras superiores, equipos académicos y administrativos de la Universidad de Aysén.

La firma de este convenio representa un paso concreto hacia el fortalecimiento de la infraestructura universitaria pública en el territorio austral, reafirmando el compromiso del Estado con la educación superior regional, equitativa y de calidad.