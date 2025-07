Cuenta Pública: Seremi destacó histórico inicio de obras en Chacra G y avance del 98,1% en meta del Plan de Emergencia Habitacional

Con una gran participación de autoridades, dirigentes y vecinos de diferentes comunas de la región, se desarrolló el pasado lunes en Coyhaique la ceremonia en que el sector Vivienda dio cuenta pública de la gestión realizada durante el año 2024 y las proyecciones para este 2025. La actividad contempló un espacio de participación ciudadana, con mesas de trabajo que permitieron recopilar información relevante respecto de las necesidades, prioridades, ideas y opiniones del mundo público, privado y de la comunidad.

Coyhaique.- Junto con agradecer la gran convocatoria, la Seremi de Vivienda, Paulina Ruz, detalló los principales avances del año pasado, con un gasto que alcanzó los 69 mil millones de pesos. “Dentro de las obras más importantes destacamos la construcción del Centro de Cuidados de Puerto Aysén, ubicado en el barrio La Balsa, trabajo desarrollado con el Ministerio de Desarrollo Social y con el municipio de Aysén a través del programa Quiero Mi Barrio. En segundo lugar, relevamos la hoja de ruta que hemos trazado desde hace tres años con los comités de vivienda, lo que nos permite entregar, ejecutar e iniciar obras no solo en Coyhaique, sino también en otros lugares, como Puerto Chacabuco, donde desde los años 90 que no se construía un proyecto habitacional. También tenemos casas en La Junta, Balmaceda, Villa Frei y próximamente también en Puyuhuapi y Villa Mañihuales, lo que da cuenta del compromiso por cumplir con nuestra meta del Plan de Emergencia Habitacional, donde ya alcanzamos un avance del 98,1%”, precisó.

Otro punto destacado por la Seremi fue el inicio del proceso de construcción de soluciones habitacionales para casi mil familias de Coyhaique, esto gracias al histórico proyecto de la Chacra G1, que muchos creían que no se iba a concretar. “Hoy los comités Ventisqueros, Adonay, Caminando por Coyhaique y Chilcos de la Patagonia, ya están viendo cómo sus viviendas se están ejecutando, dando paso también para otros proyectos de lo que llamamos un nuevo Coyhaique. Son cuentas alegres, ya que dan cuenta también del compromiso que han asumido los funcionarios y funcionarias tanto de Serviu como de la Seremi, lo que también nos presenta el desafío de seguir abarcando todas las comunas de la región”, manifestó.

Durante la ceremonia, el Ministerio de Vivienda entregó un reconocimiento a las empresas Dalco y Bellavista, las que incorporaron voluntariamente mirillas en sus proyectos de vivienda, innovación que permite mirar desde el interior al exterior de la vivienda, aportando a la seguridad que las familias tanto piden y necesitan.

Tras la entrega de los presentes, la representante de la empresa Dalco, Jessica Smoje, relevó la importancia de trabajar en conjunto. “Súper bien, muy felices de que ya estén a punto de alcanzar la meta del Plan de Emergencia Habitacional en la región. Yo me sumo al trabajo que ha hecho el Minvu y el Serviu, por eso me incluyo y me siento feliz de que se estén logrando los objetivos, ya que como decía, es un trabajo que tiene que hacerse conjunto, las familias, nosotros como entidades patrocinantes, el Servicio y el Minvu. Es súper importante que todos podamos aportar para que las cosas se logren y se logren rápido”, afirmó.

También la Presidenta del comité de Vivienda Amuyen 3 de Puerto Aysén, Jimena Santana, opinó sobre el trabajo que se ha desarrollado para avanzar con las metas propuestas. “Creo que ya las han cumplido en su mayoría, no su totalidad, pero sí en su mayoría. Y referente a nuestro comité, ya estamos en construcción de nuestras viviendas, que si Dios quiere ya deberían estar listas en julio del próximo año. Sobre el trabajo que ha hecho la Seremi no tenemos palabras para agradecerle las gestiones, porque igual tuvimos altos y bajos, con problemas entremedio, pero aun así la Seremi sacó adelante este proyecto”, precisó.

Finalmente, el Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz, destacó también el trabajo desarrollado por un Gobierno comprometido con su comunidad. “Estos logros son producto no solo del ímpetu, del entusiasmo, de la dedicación de los comités de vivienda que naturalmente ponen toda su fuerza para que sus proyectos salgan adelante, sino que también porque hay un conjunto de funcionarios, profesionales, técnicos que se dedican a ir salvando todos los obstáculos para que el sueño de la vivienda propia llegue a todas las comunidades de nuestra región”, acotó.

El 2024 se entregaron en la región de Aysén 317 viviendas y mil 690 certificados de subsidios en los diferentes programas del Minvu; se construyeron casi 2 kilómetros de nuevos pavimentos y se hicieron realidad anhelados proyectos de espacios públicos como la plaza de Ñirehuao, esto sin considerar las numerosas obras de los programas Quiero mi Barrio y Pequeñas Localidades, que se basan principalmente en la participación ciudadana.

Para este 2025, en tanto, se espera entregar más de 3 mil 500 subsidios y pasar muy pronto la meta regional del Plan de Emergencia Habitacional, donde ya se han entregado mil 269 viviendas, hay 784 viviendas en construcción y 692 por iniciar. De igual forma Aysén será la primera región en cumplir la meta de entregar 7 mil subsidios térmicos durante la vigencia del Plan de Descontaminación Atmosférica de Coyhaique y se espera invertir más de 5 mil millones de pesos en obras urbanas para intervenir y mejorar las plazas Baquedano de Coyhaique, las plazas de Villa Ortega, Mallín Grande, Mañihuales, Caleta Tortel y Río Tranquilo, además de los parques Costanera Río Simpson de Coyhaique y Los Artesanos de Puerto Chacabuco, entre otras.