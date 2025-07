Diputada Raphael llama a las autoridades regionales de Salud y Educación para cumplir con carta compromiso que permita avanzar en el Plan de Zonas Extremas

La parlamentaria Marcia Raphael (RN) solicitó formalmente al ministro de Vivienda, Carlos Montes, garantizar el envío inmediato de la carta de compromiso necesarias para la aprobación del Plan de Zonas Extremas, un proyecto estratégico que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric durante su primer año de gobierno. Este plan es crucial para el desarrollo y bienestar de las comunidades en zonas extremas, como la Región de Aysén, donde la necesidad de inversión en infraestructura se hace cada vez más apremiante.

Valparaíso.- La diputada Raphael destacó las características especiales del Plan de Zonas Extremas y señaló lo importante que es acelerar la aprobación de este Plan para el desarrollo de la región.

Sin embargo, su progreso se encuentra actualmente obstruido debido a la falta de cartas de compromiso de los sectores de Salud, Educación y Vivienda, que son esenciales para poder avanzar en su aprobación dentro del Consejo Regional.

“Es increíble que un compromiso hecho por autoridades del gobierno del presidente Boric, que promueve un plan importante para nuestra región, no se esté cumpliendo. La región espera este proyecto, que está listo para ser aprobado. La semana pasada, el plan estuvo en tabla en el Consejo Regional, pero no pudo ser aprobado debido a la ausencia de las cartas de compromiso de algunos sectores, requeridas por la ley”, expresó Raphael durante la Comisión de Vivienda, dado que el documento por parte del sector tampoco había sido recepcionado.

La legisladora agregó que la situación es aún más preocupante dado el contexto de aislamiento y las dificultades que enfrenta la Región de Aysén. “Este aplazamiento no solo significa una pérdida de tiempo; significa también que las comunidades siguen postergadas en sus necesidades más básicas. Cada día que pasa sin que se apruebe este plan es una oportunidad perdida para avanzar en la calidad de vida de los ayseninos”, enfatizó.

La diputada hizo un llamado urgente al ministro Montes: “Le solicito que, como máxima autoridad, realice las gestiones necesarias para que las autoridades regionales de su sector envíen la carta de compromiso que falta. No podemos permitir que la desidia administrativa retrase esta iniciativa que es tan vital para nuestra región extrema y aislada”, afirmó.

De igual modo, solicita a las autoridades regionales de Educación y Salud, agilicen este trámite administrativo para dar cumplimiento a un compromiso del presidente Boric, más aún cuando son autoridades de Gobierno.

El Consejo Regional tiene programada una nueva sesión para la próxima semana, en la que el plan volverá a estar en tabla. Sin embargo, Raphael advirtió que, si las cartas de compromiso no llegan a tiempo, la aprobación del proyecto permanecerá en suspenso, obligando a esperar hasta finales de mes para su revisión.