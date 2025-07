Autoridades constataron en terreno avances del proyecto que habilitará una unidad forense básica en Cochrane

Un avance sentido por la comunidad, que dignifica el trato hacia los fallecidos y mejora el acceso a la justicia en el sur de Aysén.

Cochrane.- Tras la adjudicación de las obras a la empresa GYR SPA para la habilitación de lo que será la Unidad Básica Forense en el Hospital de Cochrane, recientemente el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro acompañado de la delegada Provincial Marta Montiel, el alcalde de Cochrane Patricio Ulloa y la directora del hospital Miriam Navarrete visitaron las inmediaciones donde estará ubicada esta importante unidad.

Cabe mencionar que la habilitación de la unidad básica forense considera una inversión superior a los 62 millones de pesos e involucran pisos, muros, puertas, mobiliario, artefactos y accesorios sanitarios, instalaciones agua potable, alcantarillado, climatización, electricidad, entre otros, trabajos que fueron adjudicados a la empresa contratista señalada, y que tendrán una duración de 60 días corridos. Ahora en cuanto al equipamiento para dicha sala, recientemente se presentó un proyecto al Gobierno Regional para financiamiento, por un monto cercano a los 94 millones de pesos, el que se encuentra en proceso de revisión por parte de este organismo.

Tras visitar las dependencias del hospital y el lugar donde se instalará la Unidad Básica Forense, la delegada presidencial provincial Marta Montiel Alarcón explicó que “los procesos dolorosos de la pérdida de un familiar se vuelven aún mas dolorosos y se dilatan en el tiempo cuando la solución no la tenemos en el territorio, esto será una muestra de descentralización, de responder a las necesidades de nuestro territorio, la provincia Capitán Prat también abarca la parte sur de la provincia General Carrera, tenemos un amplio territorio de familias que en algún minuto pudiesen requerir de este procedimiento, y que el procedimiento en un momento de angustia, de pérdida de un familiar sea el menor tiempo posible y en eso se ha estado trabajando y estamos muy contentos hoy día que este proyecto se esté ejecutando y que prontamente contemos con una sala de procedimientos de autopsias aquí en el hospital de Cochrane”.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro indicó que “junto con el Servicio Médico Legal vamos avanzando en este objetivo que nos propusimos como administración, como Gobierno, de avanzar en la unidad básica forense tanto en el hospital de Cochrane como de Chile Chico, lo más próximo que tenemos es la de Cochrane, tuvimos que sortear algunas barreras desde el punto de vista de recepción del hospital y donde no se podía intervenir, entonces no pudimos concretarlo con anterioridad, pero lo bueno y lo positivo es que ya se realizó la adjudicación por parte del Servicio de Salud Aysén para intervenir la sección donde se va a instalar esta unidad básica forense, en paralelo el Servicio Médico Legal está presentando el proyecto al Gobierno Regional y su Consejo donde ya esta comprometido el apoyo para financiar todo lo que es el equipamiento y el instrumental necesario para tener una unidad básica forense, y esperamos que antes que termine este año poder ya inaugurar esta dependencia, para que la mayor cantidad de pericias tanatológicas, de autopsias cuando se requieran por parte de la Justicia y por orden de la Fiscalía, en aquellos casos que lo ameriten se puedan realizar acá, no solamente para los vecinos y vecinas de Cochrane, sino que para los vecinos de Tortel, Villa O Higgins y para todas las localidad de la Provincia Capitán Prat, ese es nuestro objetivo acercar la justicia a la gente, de mejorar la calidad de vida y hacer más eficiente el rol del Estado, porque acá no hay ciudadanos de segunda o tercera categoría y vamos a seguir trabajando y perseverando con ese objetivo”.

En tanto, la directora del hospital Lord Cochrane, Miriam Navarrete Novoa señaló que “es una gran satisfacción haber logrado este proyecto que lleva años esperando poder habilitar esta sala de unidad forense, una necesidad sentida por la comunidad de todo el territorio, no tan solo de Cochrane sino que también de Tortel y Villa O Higgins, de toda la zona y de todo el territorio sur y poder contar con esta posibilidad de apoyar en circunstancias tan difíciles para las familias con una sala de este tipo de procedimientos en Cochrane, es un gran logro, estamos muy contentos, muy satisfechos porque esto finalmente se hayan confluido distintos objetivos y áreas para poder lograr esta instalación”.

A su vez, el alcalde Cochrane, Patricio Ulloa Georgia señaló que “hoy día con una buena noticia, que afortunadamente un tema que se viene gestionando hace muchos años, yo recuerdo el año 2019 conocimos este proyecto, planteamos la necesidad que teníamos en Cochrane de instalar el Servicio Médico Legal con el fin de que las autopsias un minuto tan complicado para un familiar se puedan hacer acá, hoy día se ha avanzado fuertemente en este tema, están las obras ya contratadas y esperamos que a partir del mes de octubre este proyecto se pueda inaugurar y ya va a ser una realidad, ser justo en esto y hoy reconocer el trabajo el Servicio de Salud Aysén al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a los equipos locales y profesionales que han trabajando fuertemente para concretar una necesidad que teníamos en Cochrane, es un tema humano, cuando fallece una persona tenía que llevarse a Coyhaique con todo lo que eso implica, el dolor, los tiempos y hoy día afortunadamente es un proyecto que ha caminado en los últimos tiempos más rápido y lo importante es que se va a concretar prontamente de contar con esta sala para hacer las autopsias en Cochrane con todo el equipamiento y con financiamiento también del Gobierno Regional y por eso estamos muy contentos y satisfechos por el trabajo que se ha hecho”.

Finalmente, cabe precisar que se espera contar con esta unidad básica forense antes que finalice el año, y así facilitar el proceso, disminuir costos y tiempos, y en definitiva mejorar la calidad de vida y el acceso a la Justicia de los habitantes de la zona sur de la región.