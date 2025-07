Disciplina y trabajo en equipo: Soldados Conscriptos se entrenan en técnicas de explosivos

Defensas accesorias, Minas y campos minados, Explosivos y demoliciones fueron las canchas de instrucción en donde los soldados conscriptos del Batallón de Ingenieros N.°6 “Azapa” –pertenecientes a la Brigada Motorizada N.°4 “Rancagua” ubicada en Arica– tuvieron que realizar su Fase de Formación del Combatiente por Ocupación Militar Especializada.

Aysen.- Distribuida en dos fases, una teórica en aula y la segunda aplicada en terreno, esta instrucción tuvo como objetivo que los instruidos sean capaces de ejecutar técnicas de ingenieros de combate, que les permita desarrollar sus capacidades en conjunto con sus comandantes de escuadra de forma específica y especializada.

Al finalizar este periodo, los soldados conscriptos no solo son capaces de ejecutar y aplicar la manipulación y técnicas tanto en explosivos, minas y defensas accesorias, sino que también desarrollan competencias como el trabajo en equipo, confianza y templanza, entre otras.

Para el Comandante de la Sección Explosivos del batallón, Teniente Luis Hernández N. “este periodo es muy relevante en la formación de nuestros soldados conscriptos, ya que les entrega los conocimientos y competencias necesarias para desempeñarse en el Arma de Ingenieros”. Al término de la instrucción agregó que “el balance es muy positivo, no solo porque se cumplieron los objetivos formativos, sino también porque mantenemos un alto nivel de alistamiento operacional”.

Mientras que, la Soldado Conscripto Rayén Marilaf E., quien se inscribió al Servicio Militar Obligatorio para cumplir con su proyecto de continuar en el Ejército, señaló que, “aprender cosas que no podría aprender en otro lugar, como el manejo de explosivos, la rigurosidad que conlleva y el trabajo en equipo, junto al nivel de los instructores y ejercicios, hacen de esto una gran experiencia”.

Por su parte, el Soldado Conscripto Matías Vasconcellos P. confiesa que, gracias a la Fase de Formación del Combatiente por Ocupación Militar Especializada, ha desarrollado nuevas habilidades y se ha podido superar cada día más. “Ha sido una instrucción integral, ya que trabajar codo a codo con mis camaradas y la adquisición de conocimientos me permitió desarrollar habilidades fundamentales para las tareas del Arma de Ingenieros”.