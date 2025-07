Partido Socialista aplaude creación de la Corporación de Desarrollo Regional de Aysén

El Consejo Regional da luz verde a una entidad público-privada que, sin tocar una coma de la propuesta original de la ex gobernadora Andrea Macías, sienta las bases para un desarrollo colaborativo e inclusivo en toda la región.

Coyhaique.- En una votación histórica, el Consejo Regional de Aysén aprobó hoy la creación de la Corporación de Desarrollo Regional, una instancia pensada como puente entre lo público y lo privado para acelerar proyectos estratégicos y brindar oportunidades a todos los rincones del territorio.

“No cabe duda que la aprobación de esta Corporación de Desarrollo Regional es un reconocimiento a la gestión de la ex Gobernadora Regional, Andrea Macías, y de los/as Consejeros/as que en su minuto tuvieron la visión de aprobar entre ellos la Consejera Marisol Martínez. Entiendo, por lo que se observa, no se le movió una coma a la propuesta de origen; aquello refuerza la teoría de que siempre esto fue un tema personal y, en ese minuto, no se pensó en la región, se llevó a lo que muchos critican: a la crítica política y personalizada”, afirmó Erik Adio, Presidente Regional del Partido Socialista en Aysén.

Por su parte, la Consejera Regional Marisol Martínez, celebró el espíritu colaborativo desde el primer día “Hemos marcado una diferencia desde el primer momento, porque aquí ninguno de nosotros se negó a esta Corporación, a esta idea de conversar, a esta idea de analizar, de introducir nuevas cosas.”

Martínez subrayó el cambio de composición del Consejo “Cambió la composición de este Consejo Regional, cambió quién hoy día está electo, y cada uno de los que estamos electos, que democráticamente fuimos electos para representar a nuestras provincias, no para boicotear una gestión ni poner dificultades desde el día uno, sino para respaldar una iniciativa que fue buena entonces y es buena hoy día.”

Y concluyó con una visión de futuro compartida: “Estamos aquí para defender el desarrollo de la región, un desarrollo que dé oportunidades a todos los sectores, y que si hay una buena idea, sea de quien sea, quien la haya levantado y si está bien trabajada y está bien implementada –esperemos que sea así–, vamos a ir y vamos a apoyar.”

El Consejero de la Provincia de Aysén, del Partido Socialista, Julio Rossel, tuvo también palabras para esta aprobación “muy contento de la aprobación unánime, que da cuenta de la voluntad política de poder aportar y complementar, y apoyar las iniciativas que se dan desde el ejecutivo. creo que es la manera de desarrollarnos, la manera es conversar es dialogar, y que estas propuestas indistintamente del sector político que vengan deben ser abordadas con altura de miras, y creo que nosotros como comisión y como bancada de centro izquierda hemos adoptado una posición de aportar, de no ser obstruccionista”.

“Hoy la región debe celebrar: hemos sido capaces de avanzar en algo que necesitamos imperiosamente, un lugar de encuentro entre lo privado y lo público para el desarrollo de Aysén”, añadió Adio, quien ve en esta corporación la semilla de alianzas capaces de convertir ideas en realidades palpables.

De cara al futuro, el dirigente destacó que “algunos han hablado de que el clima político habría mejorado con la llegada de este Consejo Regional; la verdad es que ahora hay una oposición con ganas de avanzar y no entorpecer la gestión, porque detrás de esto hay personas, comunidades y territorios esperando soluciones y acuerdos, no que uno se quede en la discusión poco conducente”.

Con esta aprobación, Aysén da un paso firme hacia una gestión regional más colaborativa, pragmática y alineada con las expectativas de sus habitantes, apostando por acuerdos efectivos antes que por discusiones estériles.