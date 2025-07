Cámara Chilena de la Construcción espera que ministerios cumplan compromiso para aprobar el PDZE: “Nos estamos perdiendo una oportunidad de desarrollo”

La cartera de proyectos no ha logrado pasar a aprobación del consejo regional, porque los ministerios de Educación y Salud, no han entregado las cartas de compromiso que garantizan sus aportes monetarios.

Coyhaique.- “Vemos con bastante preocupación el retraso en la entrega de las cartas de compromiso. Aysén ya es una zona rezagada del país y perder tiempo en esto, nos deja en una situación de mayor desventaja”, con estas palabras, el presidente de la CChC Coyhaique, Pablo Carrasco, se refirió al retraso en la aprobación del Plan de Zonas Extremas para Aysén, que debía pasar por aprobación del consejo regional a fines del mes de junio. Lo que finalmente no sucedió, porque dos ministerios -Salud y Educación- no han entregado sus cartas de compromiso financiero.

“Es lamentable que perdamos la oportunidad de reactivar económicamente la región, por retrasos administrativos”, agregó el presidente de la CChC Coyhaique, quien detalló que, según lo explicado por el Gobierno Regional, el 20% del total del plan se ejecutará con aportes económicos del GORE, mientras que el 70% restante son responsabilidad de los servicios públicos. -El 10% faltante será provisionado por el Estado a través de Subdere-.

Una de las situaciones que más preocupa al gremio de los constructores es la disminución en el aporte del ministerio de Obras Públicas, quienes originalmente iban a adquirir un compromiso financiero de aproximadamente 1.2 billones de pesos, sin embargo, la carta de compromiso entregada, llega a los 778 mil millones de pesos.

“Desde el MOP explicaron que esta reducción del presupuesto no afectaría la cantidad de proyectos que comprometieron en el plan, ajustando los plazos de ejecución de las iniciativas, pero sí, ralentizará su implementación y la reactivación económica”, complementó Pablo Carrasco.

Desde la CChC esperan que los ministerios faltantes entreguen a la brevedad sus cartas, y así el PDZE pueda pasar para aprobación del pleno del consejo regional en el mes de agosto de 2025, para finalmente, obtener la aprobación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y poder iniciar su ejecución.

Cabe señalar que, el Gobernador Regional expuso esta semana en la comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados, instancia donde solicitó a los parlamentarios integrantes de ella, su apoyo para que los ministerios de Salud y Educación, entreguen sus cartas de compromiso financiero, lo que fue acogido por este órgano, indicando que se enviarán oficios para solicitar su entrega.