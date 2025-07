Gobierno destaca inédita ejecución presupuestaria en inversión del MOP

La Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Paloma Jara Valdés informó que este año el Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén cuenta con un presupuesto en iniciativas de inversión de 137 mil millones de pesos, el que a la fecha presenta una ejecución presupuestaria del 48%, cifra superior en un 18,7% respecto de esta misma fecha el año pasado, la que era de 29,3%.

Coyhaique.- “Hoy la Región de Aysén cuenta con una inversión acumulada a julio del 2025 de $65.915 millones, siendo una de las más altas de los últimos años”, expresó la Seremi del MOP.

Para el Ministerio de Obras Públicas en la Región de Aysén esto es particularmente gratificante, por lo que continuarán trabajando en distintos ámbitos de la agenda pro crecimiento para que la inversión mantenga el ritmo.

“El año pasado a esta fecha nosotros llevábamos 29,3% de ejecución y hoy día llevamos cerca del 50% de ejecución en inversión. Todo este dinero es lo que hemos traído a nuestra Región. Estas son nuestras obras, este es nuestro trabajo; nosotros sabemos la responsabilidad que el Ministerio de Obras Públicas tiene; nosotros somos el músculo de la economía, cuando se mueve el MOP se mueve Aysén por lo tanto, estamos muy orgullosos de haber podido retomar un ritmo de crecimiento y eso se hace con gestión y el compromiso de todos nuestros directores regionales, un gran esfuerzo de sus equipos, y una planificación del trabajo; así que estamos dejando la vara alta para lo que viene el próximo año, para mantener un ritmo de trabajo serio. Terminamos el año pasado con una ejecución cercana a los 80-90 mil millones de pesos, y ahora estamos alcanzando los 137 mil millones para ejecutar de aquí a fin de año. El próximo año sólo Vialidad tendrá alrededor de 100 mil millones, Aeropuertos también tendrá 1000 mil más, los Servicios Sanitarios Rurales va a tener 20 mil más. Estamos hablando de una inversión histórica que potencia la Región, que va a traer empleo y va a traer mejoras en la calidad de vida de todos los que vivimos en la Región de Aysén”, aseguró Paloma Jara.

A nivel nacional el Ministerio de Obras Públicas alcanzó del orden del 50% de ejecución presupuestaria, lo que es histórico porque hace 15 años que no se veía una tan buena ejecución.

Este hito ha sido posible gracias a la colaboración interministerial entre la Dirección de Presupuesto y diversos Servicios Públicos entre los cuales el MOP tuvo un rol preponderante. A nivel país, se ha monitoreado el progreso, se han identificado desafíos y se han encontrado soluciones conjuntas. Un ejemplo de esto es, la actualización de las normas de inversión pública realizada junto al Ministerio de Desarrollo Social a principios de año, incluyendo un nuevo instructivo de proporcionalidad para estandarizar los requisitos de las obras.

“Hoy estamos trabajando en algunas iniciativas como en el Aeropuerto de Balmaceda en donde no es sólo el Terminal sino también, son las mejoras que estamos materializando para que lleguen más vuelos; por otra parte, la pavimentación de la Ruta 7 y los puentes Rosselot y Palena en el norte; también se está licitando el puente Chucao-Fiordo Queulat; en la Ruta 240 cruce Mano Negra-Villa Ortega también se está avanzando en la licitación; así como también se impermeabilizó la rotonda de acceso a Puerto Aysén. Estamos avanzando en grandes obras, pero también tenemos que seguir avanzando en que haya conectividad en caminos locales. En el MOP los proyectos no se pierden, y nuestra idea es darle continuidad a cada uno de ellos, porque las mega obras son hermosas, pero no hay nada más gratificante que ver lo que hace 2 o 3 kilómetros de pavimentación en una comunidad que tanto lo necesita”, agregó la autoridad regional de Obras Públicas.

En tanto, en Santiago, la ministra de Obras Públicas, Jessica López junto al subsecretario del MOP, Danilo Núñez, dieron a conocer las cifras de ejecución presupuestaria de la cartera en inversión durante el primer semestre de 2025 a nivel país.

El presupuesto total del MOP para el año 2025 alcanza los 5,16 billones de pesos, de los cuales ya ha ejecutado el 46,8% (2.41 billones). En cuanto a su presupuesto de inversión, es decir, aquel destinado a la construcción de obras, es de 3,63 billones de pesos, de los cuales ya ejecutó durante el primer semestre 1,6 billones, que corresponde a un 44,2%. Se trata de la cifra más alta de ejecución de los últimos 15 años, tanto en términos de inversión como en puntos porcentuales.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó que “esto es un récord de los últimos 15 años y estamos muy contentos con esta cifra, que es el resultado de un trabajo sistemático de los últimos años por acelerar el proceso de inversión pública. Esto tiene impacto macro en el crecimiento, en el empleo, y también tiene un significado importante, dado que detrás de esto hay un conjunto de obras que son relevantes para cada una de las comunidades de las distintas regiones donde ellas se desarrollan”.

La secretaria de Estado subrayó el impacto que esta ejecución ha tenido en el empleo. “La cartera de proyectos que el MOP desarrolla y que da cuenta de la ejecución, genera una cifra estimada de 25.000 puestos de trabajo mensuales y ese es el promedio que hemos tenido en este primer semestre. En los primeros meses del año, cerca de 30.000, después ha tendido a atenuarse”.