Opinión: La importancia del diálogo internacional para el país. Por: Úrsula Mix Jiménez, Seremi de Gobierno de la Región de Aysén

Esta semana hemos visto como el anuncio del aumento de aranceles por parte de Estados Unidos a partir del primero de agosto a los países con los que no tenga convenio, tiene en vilo a la economía internacional. Chile no es la excepción. La aplicación de un arancel del 50% a las importaciones del cobre desató un interés particular en el avance de las relaciones económicas internacionales, cuestión manejada con prudencia desde el gobierno, avanzando a fines de julio en negociaciones en Washington.

Coyhaique.- Como gobierno no nos quedamos de brazos cruzados, por el contrario, hemos trabajado con paso firme y de manera robusta en materia internacional, con diferentes visitas realizadas por el Presidente Gabriel Boric que apuntan a mejorar nuestra economía y relaciones diplomáticas con otros estados.

La visita a Brasil reafirma la cooperación latinoamericana ante las tensiones internacionales, ante la economía más grande de América Latina y una de las potencias mundiales. Con esto, logramos los Acuerdos sobre Cooperación en Seguridad Pública, Coproducción Audiovisual, LATAM-GPT entre Ministerios de Ciencias de Chile y Brasil, Asistencia Jurídica en Materia Penal, y los Memorándum de Entendimiento, que son acuerdos formales, pero no vinculantes legalmente, que establecen un marco general para futuras negociaciones, en este caso orientados a cooperación consular y migratoria, agricultura familiar, pymes, relaciones económicas internacionales, uso de certificación para el comercio de productos de origen animal, entre otros. Siendo relevante el proyecto del Corredor Bioceánico de Capricornio, que busca conectar de manera eficiente los océanos Atlántico y Pacífico.

Por otra parte, la visita a la India permite diversificar la economía ante la inminente amenaza arancelaria, logrando acuerdos en economía, minería, gestión de desastres, cultura, suscribiendo diferentes convenios, programas y acuerdos en esta histórica visita. Destacando, el inicio de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), Memorándum entre Codelco y Hindustan Copper Limited, Carta de Intenciones sobre cooperación antártica, la alianza entre ProChile y la Indian SME Forum, entre otros.

Japón y China resultan fundamentales para fortalecer relaciones Asia – Pacífico y diversificar la economía, en plena crisis arancelaria. Estas visitas posicionan a Chile como un país dialogante y con apertura económica, política y diplomática, avanzando en estrategias como el multilateralismo, en acuerdos prioritarios en materia de agricultura, energías limpias, ciencia, minería, reforzando también el libre comercio. En Japón, el Presidente lideró el Día de Chile en la Expo Osaka, fortaleciendo lazos culturales y comerciales en el marco del CPTPP (TPP‑11) para contrarrestar tensiones arancelarias, y avanzaron en conversaciones sobre exportaciones agrícolas y pesqueras. En China, se reforzó la “Asociación Estratégica Integral”, destacando los más de 50 años de relaciones diplomáticas, y con acuerdos bilaterales e impulso a la inversión de litio.

En relación a los BRICS, bloque económico clave que identificó en primera instancia a Brasil, Rusia, India y China, sumando nuevos países, el Presidente Gabriel Boric fue invitado ya que, pese a que Chile no es miembro, su participación permite abrir mercados, atraer inversiones y fortalecer la presencia internacional junto a economías de rápido crecimiento, demostrando la fortaleza de este gobierno.

La agenda internacional no es un fin en sí mismo, sino una herramienta concreta para proteger y proyectar nuestra economía ante un escenario global incierto. Estamos generando nuevas alianzas, abriendo puertas en mercados clave y ampliando nuestras capacidades como país. Chile no espera sentado: está actuando, está conversando con los grandes actores del mundo, y lo está haciendo con responsabilidad, convicción y sentido estratégico.