Municipio de Cochrane y SAG abordan prevención de anemia infecciosa equina junto a organizaciones ecuestres

Con el objetivo de prevenir la llegada de la Anemia Infecciosa Equina (AIE) a la región de Aysén, la Ilustre Municipalidad de Cochrane, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) convocó a una importante jornada informativa dirigida a organizaciones del mundo ecuestre local con el fin de poner este tema en la mesa regional.

Cochrane.- La AIE es una enfermedad viral de alto riesgo que afecta a los equinos. Su transmisión en Chile está asociada, principalmente, al uso compartido de agujas, jeringas e instrumentos contaminados con sangre. El virus puede permanecer en el animal incluso sin mostrar síntomas, lo que lo convierte en portador y fuente de contagio.

“La anemia infecciosa equina puede presentarse de forma aguda o crónica. Lo más complejo es que los animales, una vez infectados, pueden no mostrar síntomas, pero seguir siendo portadores. Por eso es fundamental eliminar malas prácticas como reutilizar jeringas o equipos en distintos ejemplares”, explicó Nicolás Valdivieso Cariola, encargado regional de Protección Pecuaria, SAG región de Aysén.

“En Chile, la transmisión no ha sido por vectores como tábanos o mosquitos, sino por malas prácticas como reutilización de agujas. En este sentido, el trabajo conjunto con los tenedores de caballos es clave para mantener la condición de región libre de esta enfermedad”, agregó.

Actualmente no hay casos confirmados en la región de Aysén, pero sí se han detectado brotes en otras zonas del país, como Maule, Ñuble, Biobío, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Ante esta situación, el municipio tomó la iniciativa de levantar el tema a nivel comunal y reforzar las medidas preventivas.

“Quisimos convocar a todas las organizaciones vinculadas al mundo equino, porque sabemos el valor que tienen los caballos en nuestra comuna, tanto como herramienta de trabajo como en actividades culturales y deportivas. Esta enfermedad es grave y puede significar la pérdida del animal”, expresó el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia.

“En nuestra región, el caballo es parte del patrimonio rural. Por eso debemos actuar con responsabilidad, educar sobre síntomas y promover el uso de una jeringa por animal, el control de movimientos y la notificación inmediata al SAG ante cualquier sospecha”, añadió la autoridad comunal.

La jornada contó con la participación de representantes del Club Hípico de Cochrane, el Club de Rodeo Chileno de Cochrane, la Agrupación Gaucha Refalosos del Baker y la Asociación Gremial Río Baker, quienes valoraron la instancia y se comprometieron a difundir lo aprendido entre sus asociados.

“Había mucha información confusa. Ahora quedó claro lo que debemos hacer y cómo actuar si se detectan casos. Como presidenta del Club Hípico, voy a compartir esto con nuestros socios y la comunidad campesina”, señaló Tatiana Troncoso Jerez.

“Para quienes practicamos rodeo, el caballo es lo primero. Tenemos protocolos estrictos como federación, pero estas instancias nos permiten reforzar el cuidado y transmitirlo a todos quienes participan”, comentó Celso Gallardo Orellana , representante del Club de Rodeo Chileno de Cochrane.

“Esto no escapa a nuestra comuna. La vigilancia debe ser permanente, sobre todo ante movimientos de caballos desde otras regiones. Como campesinos, tenemos que estar informados y acudir al SAG ante cualquier duda”, manifestó Orland Muñoz Catalán, presidente de la AG Río Baker.

“Organizamos jineteadas y actividades ecuestres. Nuestros animales son herramientas fundamentales. Por eso llamamos a todas las agrupaciones del territorio a mantenerse informadas y en contacto con el SAG”, destacó José Maldonado Rivera, presidente de la Agrupación Gaucha Refalosos del Baker.

Finalmente, el encargado de la Oficina Rural Municipal, Belisario Paredes Oyarzo, valoró el compromiso de las organizaciones: “Durante el año tenemos muchas actividades vinculadas a caballos. Este trabajo preventivo es fundamental para protegernos y evitar que esta enfermedad llegue a Cochrane. Las organizaciones quedaron claras respecto a los síntomas, formas de contagio y protocolos a seguir”.

El municipio continuará difundiendo material informativo y recuerda a todos los tenedores de equinos la importancia de usar siempre una aguja y jeringa nueva por animal, desinfectar correctamente los instrumentos y reportar cualquier signo sospechoso al SAG.