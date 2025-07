Sandoval por zonas contiguas “Para terminarlas se requiere una visión estratégica, una mirada distinta de cómo vemos el desarrollo”

Parlamentario recalcó que es clave, por ejemplo, procesar los recursos del mar en la propia región de Aysén

Valparaíso.- Luego de que en los últimos días se diera cuenta de la autorización que permite extender el área de operaciones de embarcaciones de Los Lagos en la región de Aysén, el senador David Sandoval señaló que para que en el futuro se pueda terminar con las zonas contiguas es fundamental “una mirada distinta de cómo vemos el desarrollo”.

El nuevo acuerdo para extraer luga roja, erizo y almeja, fue aprobado en un proceso de consulta realizada a buzos de la región, respaldado por 103 votos a favor. “Esto es un mensaje para todo el litoral, con dirigentes de la pesca que están complicados, quienes nos dicen que, si no hay plantas de procesamiento para sus productos, están perdiendo una cantidad enorme de plata”, enfatizó.

Por eso que a juicio de Sandoval, el foco debe estar en “hacer las cosas de una manera totalmente distinta”, donde es clave el rol que cumplen distintos actores a nivel regional.

El legislador señaló que la región tiene una cantidad enorme de recursos del mar, erizo, luga roja, peces de diferente naturaleza, etc, pero que carece del procesamiento de esos productos a nivel regional. “Hay una sola planta para la pesca blanca, merluza, congrio, etc, que es Friosur. Entonces tenemos en el litoral un enorme potencial que desgraciadamente no se está aprovechando y estas zonas contiguas creo que tarde o temprano hay que terminar definitivamente”, subrayó.

Con todo, el senador Sandoval concluyó señalando que la pesca en la zona sur austral “es absolutamente fundamental” para el desarrollo de sus comunidades.