Municipalidad de Cochrane refuerza monitoreo ante emergencia por lluvias y llama a mayor acción de servicios sectoriales en zonas rurales

Frente a las intensas precipitaciones que han afectado a la comuna de Cochrane y la región de Aysén, la Ilustre Municipalidad de Cochrane ha desplegado un plan de monitoreo y respuesta, especialmente en sectores urbanos con riesgo de inundación y en zonas rurales de difícil acceso, donde los equipos han desarrollado y continúan desarrollando intervenciones directas para proteger a los vecinos y mitigar las afectaciones.

Cochrane.- El municipio, a través de su Departamento de Obras, Oficina Rural y PRODESAL local, han abordado diversas situaciones en el territorio, como el monitoreo diario del Arroyo Tamanguito, la evacuación de agua en viviendas de las calles Los Chilcos, Chacabuco con Steffens y Mirador con Juan Bosco, además de trabajos de drenaje, limpieza de colectores y apoyo con motobombas y sacos de arena para contención en sectores críticos como la Población Esmeralda.

Asimismo, se registraron afectaciones en viviendas del Pasaje Millacura, el camino al vertedero ruta X-888 y la calle Chacabuco (sector jardín), las cuales han sido atendidas o se encuentran en evaluación por parte de los equipos municipales.

En paralelo, y mediante el programa PRODESAL que se encuentra inserto en el Municipio bajo convenio, se han levantado dos casos de afectación a infraestructura predial en sectores rurales. Se trata de usuarios con camino intrapredial anegado en el predio “Las Trincheras”, y otro usuario donde la huerta, invernadero y galpón resultaron inundados por el desborde de un arroyo.

Pese a este despliegue local, no se ha registrado una presencia efectiva de los servicios del Ministerio de Agricultura en la comuna.

Ante esto, el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia, valoró el compromiso de los equipos municipales y manifestó su preocupación por la falta de coordinación desde las autoridades regionales de Agricultura:

“Como municipio estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a cada rincón de nuestra comuna, sobre todo a los más alejados. Pero este tipo de emergencias requiere de un trabajo colaborativo real. Esperamos que el Ministerio de Agricultura y sus servicios activen sus protocolos y estén en terreno, junto a nuestros productores, ganaderos y familias que necesitan ayuda concreta. No basta con esperar notificaciones formales, es urgente anticiparse a nuevas afectaciones. Además, es fundamental reconocer la labor que se realiza desde los territorios y que se hagan presentes en nuestra comuna. No porque Cochrane quede lejos de la capital regional vamos a ser invisibilizados. Hasta ahora, no ha habido ni siquiera un llamado telefónico”, señaló el jefe comunal.

La Municipalidad de Cochrane continuará con su monitoreo activo en sectores urbanos y rurales, además de continuar con la comunicación vía radio HF con los lugares sin conectividad, y reiterando la necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos niveles del Estado ante emergencias como esta.