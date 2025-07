Cochrane impulsa el turismo invernal con exitosa XI ruta del Huemul y proyecta nuevas experiencias todo el año

Con gran entusiasmo y una positiva evaluación por parte de los organizadores, participantes y autoridades, finalizó la XI versión de la Ruta del Huemul Invernal, una de las travesías más esperadas del calendario turístico y deportivo de la Región de Aysén.

Cochrane.- La actividad, organizada por la Ilustre Municipalidad de Cochrane junto a la Agrupación de Guías de Turismo, y con el apoyo de diversas instituciones locales y regionales, reunió a 50 participantes provenientes no solo de la comuna, sino también de localidades como Chile Chico, Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Tranquilo y Santiago, consolidando esta experiencia como un evento de carácter regional y nacional.

Durante la jornada, los asistentes enfrentaron temperaturas extremas de hasta -13°C, pero el ánimo, el compañerismo y la belleza del entorno marcaron la travesía como una experiencia inolvidable.

“Los grupos que recibimos venían felices, maravillados por los paisajes, la nieve y el frío. Para nosotros, como municipio, organizar esta ruta no solo es fomentar el deporte y la vida al aire libre, también es una manera de promocionar Cochrane como destino turístico todo el año. Queremos turismo en invierno, en primavera, en verano. Y esta actividad es parte de ese compromiso”, expresó el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa Georgia.

Desde la organización destacaron el alto interés que generó esta versión: en tan solo 15 minutos se agotaron los cupos, dejando una extensa lista de espera. Esto ha motivado al equipo municipal a evaluar la posibilidad de ampliar los cupos o generar rutas paralelas en futuras ediciones, para responder a la creciente demanda.

“Estamos muy conformes, porque no solo se vivió una gran jornada deportiva, sino que también se activó el uso de los servicios turísticos locales. Esta actividad fue planificada con meses de anticipación, lo que generó una respuesta muy superior a años anteriores. El objetivo de posicionar a Cochrane como un destino activo durante todo el año se está cumpliendo”, destacó Javier Muñoz Maldonado, encargado de Turismo del municipio.

Desde la Agrupación de Guías de Turismo de Cochrane, Simón Millaquen Negron también valoró el desarrollo de la jornada: “Fue una experiencia muy bonita. Las condiciones meteorológicas eran favorables y el grupo fue un factor clave para prevenir riesgos. Hubo mucha voluntad y énfasis en el autocuidado. Todos mantuvieron una actitud positiva a pesar del cansancio. Recomiendo totalmente esta ruta: no es una experiencia cotidiana, es histórica, genera lazos, y permite disfrutar paisajes únicos. Solo hay que prepararse bien y animarse a vivirla”.

Los testimonios de participantes refuerzan la positiva evaluación de esta XI versión de la Ruta del Huemul Invernal, dando cuenta no solo de la impecable organización, sino también del impacto emocional y turístico que genera esta experiencia en quienes deciden vivirla.

“Vinimos desde Coyhaique con un grupo de amigas. Lo pasamos increíble, el paisaje es maravilloso y la organización muy buena. Totalmente recomendable”, comentó Alicia Uribe Mora, oriunda de Coyhaique

“Vine desde Santiago por cinco días solo para esta actividad. Es mi segunda vez en la ruta invernal y la repetiría mil veces más. Conoces gente, se apoyan mucho y el entorno es simplemente mágico”, agregó Catalina Salinas Calderón.

La XI Ruta del Huemul Invernal no solo marca un hito en el calendario anual de Cochrane, sino que reafirma su apuesta por convertirse en un destino turístico durante todo el año, con una programación activa que ya contempla nuevas experiencias. La más próxima será el Ascenso Invernal al Cordón Esmeralda, a realizarse el próximo 9 de agosto, el cual ya cuenta con más de 100 inscritos, seguido por la IV versión del ascenso al Monte San Lorenzo, sumando así nuevas oportunidades para vivir la montaña patagónica en todas las estaciones del año.