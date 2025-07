Más de mil personas participaron en la décima versión de la Escuela de Invierno UAysén

Se realizaron más de 40 actividades abiertas a la comunidad en marco del aniversario institucional.

Coyhaique.- Con una semana repleta de talleres, charlas, música y actividades culturales, la Universidad de Aysén cerró con éxito la décima versión de su ya tradicional Escuela de Invierno, realizada entre el 21 y el 25 de julio. Esta edición contó con la participación de más de mil personas en las distintas actividades abiertas a la comunidad, lideradas por académicos, profesionales, artistas y organizaciones colaboradoras.

Entre las actividades más destacadas se encuentran la charla del reconocido divulgador científico Gabriel León, un ciclo de cine de montaña, talleres sobre salud mental, realidad aumentada, pueblos originarios, compostaje de lana, fotografía de aves, agricultura sostenible, políticas públicas regionales, diversidad sexo-genérica y derechos humanos, entre otros.

El cierre de la Escuela estuvo marcado por un concierto barroco de clausura, protagonizado por la Orquesta de Cámara y la Camerata Vocal de la Universidad UAysén, donde el administrador provisional de la institución, Juan Pablo Prieto Cox, comentó, “cerramos de una manera espectacular, tuvimos un concierto precioso con nuestra Orquesta Cámara y el coro de la universidad que coronó justamente una semana muy intensa, muy activa también con mucha participación”. Agregó que “tuvimos más de mil personas participando en nuestra Escuela de Invierno, un éxito total. Es parte de la labor que queremos, que apreciamos mucho, que nos encanta hacer también, entregarle a la comunidad conocimiento, diversión, también alegría.”

Por su parte, Gabriel Núñez, Director General de Vínculos de la UAysén señaló que “más de 40 talleres fueron entregados a la comunidad por nuestro estamento académico, por profesionales también, por los músicos y músicas a través de de distintas iniciativas que involucraron, por ejemplo, el reciclaje de lana, musicoterapia, el ámbito campesino, salud mental, en fin, una Escuela de Invierno que ha sido exitosa y que esperamos se mantenga por muchos años más en nuestra institución”, agregó.

Una de las actividades centrales de esta Escuela de Invierno, fue la participación del divulgador científico Gabriel León, quien ofreció tres charlas para públicos diversos: académicos, funcionarios, estudiantes secundarios y universitarios. “Fue una experiencia espectacular, una interacción muy entretenida, conversamos sobre la naturaleza de la ciencia, la importancia de la curiosidad y también de las buenas preguntas en un evento al que espero me inviten de nuevo en el futuro”. valoró León.

A su vez, destacó cómo se está desarrollando la ciencia en la UAysén “Recorrí las instalaciones de la universidad, tienen laboratorios super bien equipados, la verdad fue muy reconfortante volver a entrar a laboratorios de investigación y ver el gran nivel de investigación que están realizando aquí en la universidad”

Por su parte, Gonzalo Sepúlveda, estudiante de Psicología UAysén y participante de la Escuela, destacó el impacto que este tipo de espacios tiene para la comunidad. “me parece que es una tremenda oportunidad, no solo para los estudiantes, sino como para la comunidad. Creo que son iniciativas que responden a ciertas necesidades que son locales, pero también globales y creo que la UAysén en esto tiene un rol súper importante, como centro de discusión, centro de exposición de actividad me parece que es increíble todo esto que se ha hecho”, afirmó.

La décima versión de la Escuela de Invierno UAysén reafirma el compromiso de la universidad con la formación abierta, la cultura regional y la vinculación con el territorio, consolidándose como un espacio de encuentro, reflexión y creación colectiva.