Diputado Calisto y Cardiología para Aysén exigen más especialistas en una nueva reunión con el Servicio de Salud

El diputado Miguel Ángel Calisto, coordinó una nueva reunión con representantes de la organización Cardiología para Aysén y el Servicio de Salud. El objetivo del encuentro fue abordar la crítica situación de las largas listas de espera para atenciones cardiológicas, una problemática que ha generado gran preocupación en la comunidad.

Coyhaique.- Calisto, quien ha sido un firme aliado de la organización desde sus inicios, ha mantenido una presión constante sobre las autoridades para asegurar la llegada de más especialistas cardiológicos a la región. Su compromiso se refleja en sus declaraciones, donde subraya la urgencia de la situación.

“Nosotros tenemos listas de espera muy altas respecto a las atenciones cardiológicas, listas de espera en atenciones de primera consulta, así como también de control. Y eso es lo complejo, porque cuando hay controles de marcapasos, controles de personas que ya tienen enfermedades cardíacas, evidentemente las consecuencias de no hacer una buena atención pueden ser mortales,” expresó el diputado Calisto. “Y acá estamos hablando de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, de todas las edades que tienen problemas cardíacos”.

El diputado destacó el crucial papel de la agrupación en la búsqueda de soluciones: “La agrupación, y Apacay de Puerto Aysén han sido claves, porque se ha logrado conseguir tener un cardiólogo. Pero no basta con eso, el próximo año viene el angiógrafo, que se va a instalar y va a traer dos nuevos cardiólogos según el compromiso que tiene el Servicio de Salud. Pero acá lo que más desespera tiene que ver con la urgencia y la rapidez de la atención en los exámenes y sobre todo respecto de contar con más especialistas en cardiología. Se requieren operativos, se requieren nuevos cardiólogos y eso es lo que esperamos por parte del Servicio de Salud”.

Por su parte, el secretario de la organización Cardiología para Aysén, Jaime Vásquez, manifestó su frustración por la falta de avances concretos y la ausencia de cifras claras sobre la magnitud del problema. “Lamentablemente no hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos exactamente la cifra de la lista de espera tanto para ecocardiografía, test de holter, primera atención y control preventivo para los pacientes cardiológicos tanto en Coyhaique, Aysén y las otras comunas”.

“Hay que seguir presionando. Estamos en alerta porque la salud pública en la región de Aysén es una enfermedad terminal. No solo en cardiología sino en muchas patologías donde no hay atención oportuna y eficaz”, indicó

El encuentro concluyó con el compromiso de las partes de mantener el diálogo y la presión para acelerar la llegada de los especialistas y la implementación de los operativos necesarios. El diputado Calisto continuará su labor de fiscalización y apoyo a la comunidad, asegurando que los compromisos adquiridos se traduzcan en mejoras tangibles para los pacientes de la región, y que la salud pública en Aysén reciba la atención prioritaria que merece.