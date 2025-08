UAysén presenta primer Barómetro Regional como aporte clave al desarrollo territorial

El estudio de la Universidad de Aysén, liderado por el académico Dr. Sebastián Ibarra, expone datos importantes como preferencia por la descentralización y confianza en el turismo como motor económico.

Coyhaique.- Con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones públicas desde una perspectiva territorial, la Universidad de Aysén presentó el primer Barómetro Regional Aysén, un instrumento de medición de percepción ciudadana que entrega información clave sobre calidad de vida, expectativas económicas, confianza social, identidad territorial y descentralización.

El lanzamiento oficial se realizó este viernes 1 de agosto en dependencias del Gobierno Regional de Aysén, y contó con la presencia del administrador provisional de la UAysén, Juan Pablo Prieto, el gobernador regional Marcelo Santana, autoridades universitarias e invitados/as especiales.

Para el gobernador regional, resulta significativo tener datos de percepción de la comunidad respecto a distintos temas, “sobre cómo se percibe el desarrollo por parte de las comunidades, por ejemplo”.

Este trabajo es muy importante, permite “sintonizar las hojas de ruta con lo que la comunidad va sintiendo”, expresó Santana.

Juan Pablo Prieto, administrador provisional de la UAysén, explicó que este tipo de estudios son parte del quehacer de una universidad, “conocer las percepciones permite saber cómo atenderlas, es un insumo para el gobierno regional pero también para los sectores productivos”, puntualizó.

Por su parte, el Dr. Sebastián Ibarra, académico del Departamento Ciencias Sociales y Humanidades de la UAysén e investigador que lideró el estudio, indicó que los datos son interesantes ya que “posicionan al turismo como la actividad que tiene la mayor valoración por parte de la ciudadanía regional, en conjunto con la ganadería y la agricultura, es decir se conciben como los ejes del desarrollo a futuro en la región”.

Para Carla Morales, representante del sector turismo de la región, resulta interesante conocer estos resultados ya que saber respecto al tema turístico es central, “la población le está dando una gran importancia a esta industria tanto en su aporte al desarrollo local, como al PIB regional,” señaló la empresaria dedicada al turismo.

Según el primer Barómetro Regional elaborado por la Universidad de Aysén, dentro de los principales resultados, un 58% de los habitantes de Aysén percibe que la región está estancada, muy por encima del promedio nacional (41%). Cabe señalar que el informe, que evalúa calidad de vida, expectativas económicas y participación política, revela una población crítica con el acceso a salud y educación, pero orgullosa de sus recursos naturales y con un marcado sentido de pertenencia territorial.

Brechas urbanas-rurales

La percepción de estancamiento es mayor en Coyhaique y Puerto Aysén, (58%) mientras baja al 51% en zonas rurales. Aysén es la región peor evaluada en acceso a salud, transporte y educación —solo destaca en seguridad ciudadana—, con diferencias notorias entre áreas urbanas (donde servicios como vivienda y conectividad son más criticados) y rurales. La eficiencia de los servicios públicos obtiene la peor nota (4.3%), contrastando con las riquezas naturales, vistas como principal ventaja (46.9%).

Descentralización

El 92% de los encuestados exige que decisiones sobre transporte se tomen a nivel regional o comunal, reflejando un rechazo al centralismo: el 57% cree que este ha aumentado (vs. 38% en otras regiones). Pese a ello, el 51% considera que la elección de gobernadores no ha cambiado la situación, y un 18% opina que ha generado más problemas.

Turismo y sector primario

El turismo (95%), ganadería (93%) y agricultura (91%) son señalados como claves para el desarrollo, junto con energías renovables (86%) e innovación tecnológica (86%). Actividades como la pesca industrial (51%) quedan rezagadas.

Identidad y confianza

El 36% de los ayseninos prioriza su identidad regional (frente al 17% en otras zonas), cifra que en General Carrera y Capitán Prat se traduce en arraigo local (29% se identifica con su pueblo). Además, el 46% confía en sus vecinos (vs. 32% nacional), llegando al 61% en provincias menos pobladas.

Medios y democracia

Las redes sociales y la radio son las principales fuentes de información. Aunque el 53% defiende la democracia, un 40% muestra indiferencia o apertura a alternativas autoritarias, alineándose con la tendencia nacional.

De esta forma, pese al potencial económico y cohesión social, la región enfrenta desafíos en servicios básicos y descentralización real, con un electorado desconfiado hacia las reformas políticas.

Este estudio fue financiado gracias al proyecto URY 2295 del Ministerio de Educación, en el marco del fortalecimiento de las universidades regionales. La medición se aplicó a una muestra representativa de 465 personas mayores de 18 años, residentes en las distintas provincias de la Región de Aysén. Las encuestas fueron realizadas en enero de 2025 mediante un formato mixto, combinando entrevistas presenciales y telefónicas. El diseño metodológico consideró criterios de proporcionalidad territorial, edad y género, permitiendo obtener resultados con un nivel de confianza del 95% y un margen de error muestral de ±4,5%. Esta rigurosidad permite que el Barómetro se constituya en una herramienta válida para la toma de decisiones informadas y pertinentes a nivel regional.

Para más información sobre este estudio puedes visitar el siguiente enlace: https://uaysen.cl/uploads/presentacion-barometro-regional-aysen-v01-08-2025.pdf