Ministerio de Hacienda realizará Cuenta Pública 2025 en Coyhaique

Coyhaique.- El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la subsecretaria, Heidi Berner, presentarán este jueves 7 de agosto la Cuenta Pública Participativa 2025 del Ministerio de Hacienda en Coyhaique, Región de Aysén, que contará con la participación de autoridades locales, entre ellas alcaldes, seremis, jefes de servicio y parlamentarios de la región

La actividad se desarrollará entre las 12:30 y 14:30 horas en el Auditorio del Centro Cultural de Coyhaique.

Previamente, las autoridades realizarán el saludo protocolar al Gobernador Regional de Aysén, Marcelo Santana, junto al Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz, en el edificio del Gobierno Regional.

Más tarde el ministro Marcel se dirigirá a la Escuela Pedro Quintana Mansilla donde donará un taca-taca a los estudiantes, cumpliendo un compromiso asumido en una visita anterior.

El Delegado Presidencial Regional de Aysén, Jorge Díaz Guzmán, afirmó que “estamos muy contentos de que el Ministerio de Hacienda haya elegido nuestra región para exponer su Cuenta Pública.

“El Ministro de Hacienda y la Subsecretaria han decidido dar la Cuenta de la Hacienda Pública de todo el país desde la Región de Aysén; es un evento y una señal muy importante para nuestra región. Además, la subsecretaria de Hacienda va a sostener encuentros y diálogos con el sector productivo, por lo que estamos muy contentos de tener a todo este equipo en nuestra región”, señaló.

Por su parte, la subsecretaria Berner desarrollará una agenda paralela, que incluye reuniones con autoridades regionales, un encuentro con representantes de pequeñas y medianas empresas y entrevistas en medios de comunicación.

La realización de esta Cuenta Pública en regiones refleja el compromiso del Ministerio de Hacienda por acercar la gestión fiscal a los territorios, promoviendo la transparencia, la descentralización y el diálogo ciudadano.