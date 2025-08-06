Sala Cuna y Jardín Infantil “Mackay” recibe certificación como Amigo de la Lactancia Materna

El reconocimiento refuerza el compromiso del establecimiento y de Fundación Integra con la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, beneficiando directamente a niñas, niños y familias de la comunidad educativa.

Coyhaique.- La Sala Cuna y Jardín Infantil “Mackay”, de Fundación Integra, fue oficialmente certificada como Amigo de la Lactancia Materna (JIALMA), tras cumplir con los estándares y prácticas establecidas por la Comisión Regional de Lactancia Materna (CRLM) y el Ministerio de Salud, en un trabajo conjunto que busca resguardar y fortalecer esta práctica fundamental para el desarrollo de niñas y niños.

La certificación se enmarca en la estrategia nacional de promoción de la lactancia materna, una de las intervenciones más efectivas en salud pública, con beneficios comprobados a corto, mediano y largo plazo para la salud infantil y el bienestar de las familias.

La directora regional de Fundación Integra, Leticia Araya Norambuena, destacó la relevancia de este reconocimiento reforzando que “lo que se busca con esta certificación es poder mostrar el trabajo sistemático que viene desarrollando los establecimientos en esta materia. Cuando un jardín infantil logra el reconocimiento como Amigo de la Lactancia Materna significa que todas las personas que ahí trabajan o se vinculan con el espacio han estado desarrollando diversas estrategias para que esto suceda y que ese momento sea un lugar grato y un espacio íntimo entre ambos”.

Silvia Delfín Cortés, jefa del departamento de salud Pública de la seremi de Salud destacó que “para nosotros es muy importante poder seguir acreditando a los jardines infantiles, ojalá sea el 100% de los establecimientos, como amigo de la lactancia materna y que es parte de un trabajo colaborativo que venimos desarrollando y que esperamos que se sigan consolidando en el tiempo y que este beneficio llegue a la mayor cantidad de madres e hijos”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Katherine Ugarte España, manifestó estar “muy felices y orgullosos (como equipo) con esta acreditación. Fue un camino muy largo, de cuatro años y en conjunto con la familia en la que logramos promover y acompañar a las familias en este proceso y eso explica la gran cantidad de familias que hoy nos acompañan en esta certificación”.

Una de las madres que acompañó esta certificación fue Camila Perez Valencia, quien también es apoderada del establecimiento quien se mostró contenta con este reconocimiento reforzando “qué bueno que el jardín infantil genere y se den estas instancias y espacios para que pueda amamantar a mi hija. Es un lugar seguro, libre de prejuicios y un espacio donde puedo generar un mayor apego con ella”.

Este reconocimiento, que tiene una vigencia de tres años, se suma a las acciones que impulsa la Comisión Regional de Lactancia Materna, integrada por distintas instituciones públicas y privadas de Aysén, con el objetivo de generar entornos protectores y sostenibles para la lactancia, en línea con la campaña de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025, cuyo lema es: “Prioricemos la Lactancia Materna: Construyendo Sistemas de Apoyo Sostenibles”.

Con esta certificación, la Sala Cuna y Jardín Infantil “Mackay” se consolida como un referente en el fomento de prácticas saludables y respetuosas con la infancia, contribuyendo al desarrollo pleno de niñas y niños en la región.