UAysén celebra su décimo aniversario con una agenda de actividades abiertas a la comunidad

La casa de estudios invita a la comunidad a participar de las actividades académicas, deportivas y culturales que realizará en el marco de su aniversario.

Coyhaique.- La Universidad de Aysén celebra este jueves 7 de agosto de 2025 sus primeros diez años de vida institucional, consolidándose como un pilar fundamental en la educación pública, la equidad territorial y el desarrollo regional. Para celebrar esta fecha, la casa de estudios superiores preparó un mes de conmemoración con una serie de actividades abiertas a la comunidad, que incluyen lanzamientos, festivales, ceremonias académicas, concursos, eventos deportivos y culturales, entre otros.

Hitos del 10° aniversario

El programa de aniversario comenzó el viernes 1 de agosto con el lanzamiento del Barómetro Regional Aysén, una herramienta clave para el análisis del desarrollo local, presentado en el Gobierno Regional. Este lunes 4 de agosto se dio inicio al Concurso Fotográfico Regional en el marco de los 10 años de la UAysén, cuyas bases están disponibles en www.uaysen.cl.

Los días 5 y 6 de agosto se realizó el Festival Sostenible UAysén en el Centro Cultural de Coyhaique. Pero, la ceremonia central del aniversario se realizará el jueves 7 de agosto a las 18:00 horas en el Museo Regional de Aysén, donde el destacado académico Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, dictará la charla magistral “El sentido de la universidad contemporánea”.

El sábado 9 de agosto se realizará un Ensayo PAES dirigido a estudiantes de cuarto medio y egresados, en el Campus Lillo, mientras que el domingo 24 de agosto se llevará a cabo la Corrida Familiar 10° Aniversario UAysén, abierta a toda la comunidad, con punto de encuentro en la Plaza de Armas de Coyhaique.

El jueves 28 de agosto se premiará a los ganadores del Concurso Fotográfico, y el viernes 29 se inaugurarán las nuevas dependencias del Campus Errázuriz, además de realizarse un torneo de básquetbol y un concierto de los elencos artísticos de la universidad en el Santuario del Carmen. Finalmente, el sábado 30 de agosto, el concierto se trasladará a la Sede Comunitaria de Cerro Castillo.

UAysén: una década de trabajo en la Patagonia

En la presentación de las actividades, realizada en el Campus Lillo, Juan Pablo Prieto Cox, administrador provisional de la UAysén, destacó que “estos diez años representan un compromiso inquebrantable con la educación pública de calidad y el desarrollo integral de Aysén”, y a su vez invitó a la comunidad a participar de este mes de celebraciones, “Este aniversario no solo es una celebración, sino también una oportunidad para proyectar el futuro de la institución junto a su comunidad”, puntualizó.

La invitación está abierta a participar en todas las actividades, especialmente en la ceremonia central con el rector Carlos Peña, abogado, doctor en Filosofía y rector de la Universidad Diego Portales, quien compartirá una profunda reflexión sobre el rol de las universidades en el mundo actual.

Toda la programación está disponible en el sitio web https://uaysen.cl/aniversario-universidad-de-aysen