Alianza entre la CAJ y la Dirección del Trabajo permite atención de abogado una vez a la semana en oficina de la Inspección del Trabajo

Todos los miércoles de 10 a 12 horas un abogado especialista en materia laboral atiende de manera presencial en la inspección provincial del trabajo en Coyhaique, ya sea para entregar orientación e información y/o resolver dudas de trabajadores y trabajadoras.

Coyhaique.- Con el propósito de acercar la asistencia jurídica a las y los trabajadores, recientemente se inició un trabajo colaborativo entre la Dirección Regional del Trabajo y la Oficina de Defensa Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial y que consiste en la atención presencial de un abogado especialista en materia laboral, todos los días miércoles de 10 a 12 horas en dependencias de la inspección provincial del trabajo de Coyhaique.

Respecto a esta alianza de trabajo, la directora regional de la Corporación de Asistencia Judicial María Francisca Vilches explicó que “nosotros hoy cumplimos la cuarta semana de atención de la defensoría laboral a través de un abogado especialista en material laboral en dependencias de la inspección provincial del trabajo de Coyhaique, la idea es poder reforzar la atención a los trabajadores, pero también entregar cualquier tipo de orientación e información, resolver consultas si las hubiera también de los empleadores, esto ha tenido una atención que consideramos buena, los números han estado buenos en este sentido y ha venido mucha gente a consultar, la idea es hacer un llamado a que la gente venga, consulte, pueda resolver todas las dudas y consultas que tenga respecto a la situaciones que tengan en materia laboral”.

Por su parte, el inspector provincial del Trabajo de Coyhaique, Oscar Avendaño Torres valoró esta iniciativa, la que hasta al momento ha sido muy beneficiosa para los trabajadores y trabajadoras “me parece genial, porque los tenemos acá al lado, generalmente cuando hay procesos de denuncias o conciliaciones y no hay acuerdos, nos preguntan que viene después y nosotros del decimos hay que ir a la Defensoría Laboral y sabemos de muchos que salen de acá y no van, así que estén acá al lado nos ha permitido mejorar el servicio de la inspección, si bien no es parte de nuestro servicio, la defensoría nos ayuda a mejorar enormemente el servicio que prestamos como inspección”.

En tanto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro explicó que como gobierno “nos parece muy importante poder fortalecer las acciones que están haciendo los distintos servicios públicos, en este caso a la Oficina de Defensa laboral de la Corporación de Asistencia Judicial y la inspección provincial del Trabajo, nos permite estar en terreno donde los trabajadores y trabajadoras vienen a hacer denuncias, consultas, reclamos por distintas situaciones de incumplimiento laboral y pueden además de venir a hacer la denuncia para hacer valer sus derechos laborales, también requerir o recibir atención jurídica de profesionales de la oficina de defensa laboral, agradecemos la disposición de este servicio público que les acoge, así pueden venir los días miércoles cuando estén presentes acá en la oficina, pero los otros días de la semana pueden concurrir a las oficinas de la Defensoría Laboral en Prat con Dussen para requerir la atención en caso de algún incumplimiento, infracción, despido injustificado, o algún inconveniente que tenga que ver con su situación laboral, ley Karin u otra que les permita resolver y tener la cobertura jurídica/judicial en este caso de la oficina de Defensa Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial”.

Finalmente, cabe mencionar que las oficinas de Defensa Laboral de la CAJ Biobío cuentan con profesionales especializados para entregar asistencia jurídica y otorgar representación judicial, en caso de que corresponda, entre otras, en materias como tutela de derechos fundamentales, despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones, desafuero laboral y demandas ejecutivas, entre otras materias.