Sernapesca continúa con las certificaciones de Centinelas del Mar en Aysén

En la ciudad de Puerto Aysén, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) llevó a cabo la cuarta capacitación presencial para los “Centinelas del Mar” en la región. En esta ocasión, 20 nuevas personas se unieron a esta red, lo que eleva a 102 el número total de Centinelas en la región de Aysén.

Aysen.- “Centinelas del Mar” es una red de colaboradores voluntarios que apoyan a Sernapesca en la orientación de la comunidad sobre varamientos de fauna marina y otros hechos que puedan afectar la sustentabilidad de los recursos marinos y su entorno. Además, tienen la tarea de emitir alertas tempranas y avisar a los equipos de Sernapesca cuando se necesite su intervención en terreno.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén, celebró este hito: “Con esta cuarta capacitación, ya son 102 los Centinelas del Mar en la región. Agradecemos el interés y el compromiso de todos quienes se han sumado a este programa voluntario de vigilancia y alerta temprana. Con su apoyo, podemos estar más preparados ante varamientos u otras contingencias, además de promover la protección de nuestros ecosistemas marinos y la conservación de la fauna y los recursos del mar”, señaló.

Hasta la fecha, un total de 13 organizaciones han sido certificadas como parte de la red de Centinelas del Mar en Aysén. Entre ellas, se encuentran instituciones públicas como la Gobernación Marítima de Puerto Aysén, Aduanas Puerto Chacabuco, Capitanía de Puerto Chacabuco, Ilustre Municipalidad de Aysén, Corporación de Deportes Balneario Bahía Acantilada, Corporación Nacional Forestal (CONAF) y sus guardaparques, además del Servicio Agrícola y Ganadero de Puerto Aysén.

A ellas se suman grupos locales como los Guías y Scouts Santa Teresa de los Andes de Puerto Aysén y la Sexta Compañía de Bomberos de Puerto Chacabuco. También se integran importantes actores del sector turístico, como el Club de Buceo Keremur Diving y operadores turísticos como Outdoor Tour Chile y Agua Hielo Expediciones. Estas organizaciones, comprometidas con la protección de los recursos marinos, son clave para fortalecer la vigilancia y el trabajo conjunto en la conservación del entorno marino de la región.

Las organizaciones ciudadanas, públicas, sociales y ONGs que deseen formar parte de los Centinelas del Mar o que requieran más información sobre el programa, pueden escribir al correo electrónico centinelas@sernapesca.cl.