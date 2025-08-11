Salas cuna y jardines Infantiles de Integra retomaron la atención este segundo semestre

La institución destacó la importancia de la educación inicial para el desarrollo integral de niños y niñas e informó que aún existen cupos disponibles en algunos establecimientos de la región.

Aysen.- Los jardines infantiles y salas cuna de Fundación Integra en la Región de Aysén retomaron su atención a niñas y niños para este segundo semestre del año, reforzando su misión de entregar una educación parvularia pública, gratuita y de calidad, centrada en el bienestar y desarrollo integral de la primera infancia.

La directora regional de Fundación Integra, Leticia Araya Norambuena, destacó que “retomamos la atención con mucha participación de niñas, niños y sus familias lo que habla del buen trabajo que están desarrollando nuestros establecimientos durante todo el año y poniendo en el centro la educación transformadora y situando a niños y niñas en el centro de nuestro quehacer”. A la vez, envió un mensaje a las familias respecto de “que todo lo que ocurre en el jardín infantil está pensado en ellas y ellos y con equipos educativos comprometidos con su misión”.

Durante este segundo semestre, los equipos educativos continuarán implementando experiencias pedagógicas innovadoras y actividades de vinculación con las familias, en el marco de la Carta de Navegación 2024-2026 de Fundación Integra, que sitúa a las niñas y niños en el centro de la gestión institucional y promueve una educación transformadora para el desarrollo humano y sostenible.

Por su parte, Pamela Espina, directora del jardín infantil “Las Araucarias”, señaló que el “inicio de la atención ha sido hermoso y con niños y niñas deseosos de llegar al jardín y sin mayores problemas de adaptación. Las familias estaban contentas y agradecidas de que se retomara la atención para poder seguir trabajando en la misma senda en la que estábamos trabajando y consolidando los aprendizajes desarrollados en el primer semestre”.

María Mancilla madre y apoderada de la sala cuna y jardín infantil “Mackay” valoró la reapertura en la atención, pero a la vez lo importante de este espacio para su hija reforzando que “para mí es un tremendo apoyo porque cuando uno trabaja uno se complica y el jardín infantil es una red de apoyo importante para mí. Además, a mi hija le gusta venir y lo veo en ella”.

Asimismo, se informó que aún existen cupos disponibles en diversos jardines infantiles y salas cuna de la región, por lo que se invita a las familias interesadas a acercarse a los establecimientos o visitar el sitio web www.integra.cl para realizar el proceso de matrícula y garantizar que más niñas y niños puedan acceder a educación parvularia gratuita y de calidad.

Fundación Integra, con más de 34 años de trayectoria y más de 1.200 jardines infantiles gratuitos a lo largo del país, continúa trabajando para brindar espacios educativos inclusivos, diversos y de calidad que promuevan el desarrollo integral y bienestar de la primera infancia.