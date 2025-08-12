Junji en Aysén cuenta con 9 jardines infantiles Amigos de la Lactancia Materna (Jialma)

La Certificación “Jardines Infantiles Amigos de la Lactancia Materna (JIALMA)” no sólo demuestra el gran compromiso de la institución con la lactancia materna, sino que también en la práctica destaca el que estos espacios educativos cuentan una sala de amamantamiento, con espacios adecuados en seguridad, privacidad e higiene para el amamantamiento y la extracción de leche materna, contribuyendo así al fomento de una cultura organizacional que promueva la mantención de la lactancia materna desde un enfoque de corresponsabilidad, bienestar del niño o niña y equidad de género.

Coyhaique.- Recientemente fueron certificados las unidades educativas de Coyhaique Gabriela Mistral y Mi Pequeña Estancia, sumándose al trabajo realizado ya por JI Kau-Kalem (2023) y Troperitos del Valle (2024), Arcoíris. Así como también durante este año; Lobito Feroz, Creciendo Contento, Capullitos de Calafate de Puerto Aysén y Aukantün de Chile Chico.

La iniciativa, implementada desde 1997, busca instalar culturas promotoras y protectoras de la lactancia materna en los establecimientos de educación parvularia. Apoyando la instalación de salas de lactancia al interior de las salas cunas y jardines infantiles; facilitando que los niños y niñas sean alimentados con leche materna directamente de sus madres o extraída de estas; y creando instancias de orientación en torno a la Lactancia Materna tanto para los niños, niñas, familias y comunidad educativa.

Jessica Mardones Opazo, directora del Jardín Infantil Mi Pequeña Estancia de Coyhaique, manifestó estar muy orgullosa y feliz: “Esta certificación significa reconocimiento a un trabajo constante y significativo, que ha realizado toda la comunidad educativa. Un trabajo con nuestras manipuladoras de alimentos, donde ellas son clave y son capacitadas en lactancia materna, tiene todo higienizado con su propia normativa, para que niños y niñas puedan recibir una alimentación segura. El comité de lactancia del jardín infantil ha sido clave, han demostrado su compromiso con la educación parvularia y el bienestar integral de niños y niñas. Reconocemos el trabajo y la entrega que es un beneficio directo para nuestros niños y niña” señaló.

Para las familias también es una oportunidad muy importante así lo dejo ver Franchesca Castro Suárez, apoderada JI Mi Pequeña Estancia: “Es gratificante porque significa que a esta comunidad le importa que no se pierda el vínculo que uno tiene con el bebé. Y las ganas que tiene uno tiene de alimentarlo, porque podría ser más fácil hacer llegar una mamadera, pero todo el equipo se esfuerza para tú puedas alimentar a tu bebé, y venir y tener un espacio donde sentirte cómoda y que el bebé se sienta así. Ha significado tener un momento de tranquilidad con mi bebé, porque es difícil traerlo y dejarlo aquí. Entonces tener un espacio que es para nosotros, donde sólo nosotros podamos utilizar en esos momentos donde yo lo alimento, es importante para mí y que se mantenga. Siento que son un gran apoyo” dijo.

Cuando se protege, promueve y apoya la lactancia materna, se crea un entorno sostenible, apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable requiere crear un entorno sostenible donde se priorice la lactancia materna. En 2023, la tasa mundial de lactancia materna exclusiva a los 6 meses fue del 48%, lo que se cerca al objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud del 50% para 2025. Para asegurar un crecimiento positivo y alcanzar la nueva meta del 2030 del 70% de lactancia materna exclusiva a los 6 meses, la participación de cada actor que conforma la cadena de la Lactancia Materna es crucial.

Para más información de los jardines infantiles de JUNJI en la región de Aysén, comunícate con la plataforma SIAC: 672577307- 672577371 o escribiendo a mjarar@junji.cl o snaguelquin@junji.cl.