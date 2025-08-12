Seremi de Bienes Nacionales fiscalizó nuevo cuartel de bomberos contruido sobre suelo fiscal en Repollal

A mediados de 2022, los voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Melinka sostuvieron una reunión con la Seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend Valdebenito y equipos técnicos del servicio, junto a la Municipalidad de Guaitecas. En dicha instancia, se abordó la importancia de contar con un espacio fiscal en la zona de Repollal para constuir una sala de máquinas a la Brigada de Bomberos de la localidad con el fin de tener presencia y brindar respuesta rápida ante las emergencias que se puedan suscitar en el territorio, teniendo en cuenta la distancia y tiempo de desplazamiento desde Melinka.

Guaitecas.- En terreno, funcionarios de Bienes Nacionales propusieron un espacio, es así que, en febrero de 2023, la Municipalidad presentó la postulación a una Concesión de Uso Gratuito, lo que les permitiró apalancar rápidamente recursos desde el Gobierno Regional de Aysén para diseñar y construir la anhelada infraestructura. Es así que, las obras se pudieron ejecutar gracias a un Permiso de Ocupación Anticipada del terreno, falicitado por la Seremi de Bienes Nacionales.

En su reciente viaje a la comuna de Guaitecas, la seremi Morend, acompañada por el equipo fiscalizador de Bienes Nacionales, recorrieron las instalaciones que están próximas a ser inauguradas, resaltando el compromiso adquirido por el Ministerio con una institución tan querida como es Bomberos. “Este es un espacio clave porque les permite –a Bomberos- operativizar toda la gestión de la emergencia, además, sabemos que en estos territorios aislados, un incendio puede ser una tragedia, por lo tanto, es relevante y reconocemos ese rol a través de buscar un terreno como fue en su minuto, que se hizo un acuerdo…Esta concesión está en trámite pero cuentan con Permiso de Ocupación Anticipada que permitió construir esta importante obra y es un área potencial que permite que otros proyectos también se puedan concretar”, refiró la Seremi de la cartera regional de Bienes Nacionales.

En la instancia se contó con la presencial del Delegado Presidencial Provincial de Aysén, Rodrigo Moreno, los concejales Omar Vera, Pablo Soto y el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Melinka, Jaime Mera. Éste último se mostró contento por la concreción de una infraestructura que hace un par de años solo era una idea. “Estamos con la seremi viendo la obra que inició de un proyecto y una idea, donde como Bomberos solicitamos un espacio para tener un cuartel en Repollal, una manera de acercarnos más a las familias en las emergencias de una forma más rápida y hoy vemos que este sueño es una realidad. Estamos ad portas de recibir este cuartel para la extensión de la Primera Compañía y dar cobertura al sector de Repollal Alto, Bajo y Medio y a todos los vecinos que también nos necesitan en el sector para, posteriormente a eso, realizar el equipamiento necesario de este lugar, disponiendo de personal más un carro y una camioneta que estarán en este sector”, afirmó el superintendente Mera, quien aprovechó la instancia para agradecer al Ministerio de Bienes Nacionales. “Les agradecemos por creer en nosotros y en la institución, y darnos el vamos, facilitar todos los documentos y tema administrativo y burocrático que estas situaciones tienen, y hoy haciendo posible y realidad este sueño”, finalizó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Melinka.