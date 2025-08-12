Municipalidad de O’Higgins se destaca con un 100% de ejecución presupuestaria y asegura inversión para potenciar su infraestructura turística

El pasado viernes 8 de agosto, el Pleno del Gobierno Regional aprobó el financiamiento de cuatro importantes iniciativas presentadas por la Municipalidad de O’Higgins, a través de su Dirección de la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN), por un monto total que alcanza los $1.077.839.000. Esta cifra permitirá mantener activa la generación de empleos mediante la licitación y contratación de obras de construcción, impulsando así la economía local en un contexto en que cada proyecto significa nuevas oportunidades para la comunidad.

Villa O “Higgins.- Las obras se enmarcan dentro del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y vienen a reforzar la oferta de infraestructura contemplativa y turística que caracteriza a la comuna. O’Higgins ha logrado destacarse en la región por la cantidad y calidad de puntos intervenidos, pensados para poner en valor el entorno natural y prístino que la rodea, un patrimonio que atrae visitantes nacionales e internacionales.

Estas iniciativas no solo buscan mejorar la infraestructura, sino que forman parte de un plan estratégico mayor: consolidar el último tramo de la Carretera Austral, un desafío que año a año motiva a miles de viajeros a llegar hasta el fin de esta icónica ruta.

“Se pretende, con este tipo de iniciativas, entregar a la comunidad y al visitante espacio de contemplación, recreación y que puedan también formar parte de un plan estratégico que es poder consolidar la ruta fin de la travesía Carretera Austral como el último tramo de la carretera”. Mauricio Espinoza, Director de SECPLAN del Municipio de O’Higgins.

Espinoza destacó que este hito tiene un valor simbólico y emocional para los viajeros: “Todo visitante, y turista nacional y extranjero, pretende hacer llegar al fin de la carretera y sacar una foto en el letrero. Es un anhelo y por lo mismo queremos complementar todo ese trayecto con infraestructura para que la gente tenga espacio donde pueda reconocer el entorno natural y permanecer por mayor tiempo”.

En este sentido, el director de SECPLAN recalcó que este trabajo no solo tiene un impacto en la experiencia turística, sino que también contribuye a la economía local: “Generar una activación de la economía local como beneficio indirecto de realizar este tipo de infraestructura”, señaló.

Asimismo, la estrategia municipal contempla una visión coherente de diseño y proyección urbana: “Seguir también una línea arquitectónica que consolide la comuna como uno de los lugares donde existe mayor oferta de miradores, refugios, plataformas, muelles y otro tipo de infraestructura”, lo que posiciona a O’Higgins como un referente regional en materia de turismo sustentable y de calidad.

Espinoza agregó que la planificación no se limita al paisaje: “Pensar también en el turismo no solamente desde el reconocimiento del paisaje, sino también de la cultura y de la vida y el desarrollo que ha tenido la comuna desde su formación”, integrando así la identidad local y la historia viva del territorio a la oferta turística.

Los proyectos aprobados son:

• Construcción Plataforma Contemplativa Ventisquero Mosco, Villa O’Higgins, por $295.000.000.

• Construcción Costanera Lago Cisnes, Comuna de O’Higgins, por $336.470.000.

• Construcción Mirador Pasarela Histórica El Mayer, por $247.915.000.

• Reposición Mirador Salto El Pérez, Ruta X-905, Comuna de O’Higgins, por $198.454.000.

A estos montos se suma la inversión de $281.555.000 asignada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para la Construcción del Edificio Polifuncional Turístico, que albergará el nuevo terminal de buses de la comuna y que está próximo a ser licitado para su ejecución.

En total, la inyección de recursos a corto plazo para O’Higgins asciende a $1.359.394.000, una cifra sin precedentes en la historia reciente de la comuna, que promete un impacto directo en empleo, conectividad y proyección turística.

El reconocimiento al trabajo municipal no se ha hecho esperar. El Gobernador Regional, Marcelo Santana, destacó:

“Datos importantes: la comuna de O’Higgins, el municipio de O’Higgins, es la única municipalidad que ha cumplido el 100% de los compromisos de ejecución presupuestaria con el Gobierno Regional como municipio. Es destacable el trabajo que la Municipalidad está haciendo en términos de ejecutar sus proyectos y mis felicitaciones a su alcalde y a su equipo”.

Este 100% de cumplimiento, que distingue a O’Higgins como la única municipalidad en alcanzar dicha meta, refleja la capacidad de gestión y planificación de su equipo técnico. A través de la SECPLAN, el municipio ha demostrado que, con proyectos sólidos y una ejecución eficiente, es posible asegurar recursos de gran magnitud incluso para localidades apartadas.

Con estos nuevos avances, Villa O’Higgins continúa consolidándose como un referente del desarrollo turístico sustentable en el extremo sur de la Carretera Austral, un lugar donde cada obra es también una invitación a descubrir la naturaleza intacta, la cultura y la historia viva de la región de Aysén.