Diputado Alinco: ‘Si el hecho es inaceptable, debe haber responsabilidad de mando en el Ejército de Aysén

El diputado René Alinco Bustos ex presidente y actual miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados , anunció que solicitará una reunión formal con la Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, tras el grave hecho ocurrido en Puerto Aysén, donde tres militares en servicio activo fueron detenidos y formalizados por tráfico de drogas.

Aysen.- Alinco comunicó que pedirá a la Ministra el relevo inmediato de las autoridades del regimiento en Aysén, en razón de su responsabilidad de mando, y exigió una intervención directa del alto mando del Ejército para dar una señal clara al país.

“Si todos entendemos que este hecho es inaceptable, deben existir también responsabilidades de mando. Hay que revisar a fondo, porque no podemos descartar que existan más efectivos involucrados, considerando la importancia y los pasos fronterizos que tiene nuestra región”, señaló el parlamentario.

El diputado recordó que durante su período como presidente de la Comisión de Inteligencia del Estado, de la cual es miembro, ya había advertido en las más altas instancias sobre el potencial riesgo de Aysén como corredor del narcotráfico, dada la multiplicidad de pasos internacionales no controlados.

“El tiempo, lamentablemente, me ha dado la razón. Aysén requiere medidas especiales, vigilancia reforzada y señales claras de que no se tolerará ningún grado de involucramiento de las Fuerzas Armadas en delitos de esta magnitud”, subrayó.

Finalmente, Alinco enfatizó que lo ocurrido constituye un golpe a la confianza pública y exige una reacción institucional firme:

“Se hace necesario dar señales claras. El país necesita saber que las Fuerzas Armadas están para defender la patria, no para ponerla en riesgo.”